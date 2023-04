Joe Biden no asistirá a la coronación del rey Carlos III de Inglaterra

La no asistencia del presidente de los estados Unidos, Joe Biden, a la coronación del rey Carlos III ha sido toda una sorpresa. Así se ha hecho eco la prensa británica: parece ser que el mandatario habría comunicado que no viajará a Londres para asistir a los actos debido a que tiene otros compromisos, pero que enviará a una representación como gesto de buena voluntad. La prensa británica este hecho lo ha calificado como desaire.

Hay que recordar que ha habido más gente que ha declinado la invitación al evento como la cantante Adele, Harry Styles, Robbie Williams, las Spice Girl, Ed Sheeran e incluso Elton John, intimo amigo de la desaparecida princesa Diana de Gales. Todos han alegado tener problemas de agenda y no poder cumplir con esas fechas al tenerlas ocupadas. La cantante Adele no dio ninguna excusa, tan solo se limitó a decir que no podía, sin dar más explicaciones. Por el contrario sí han confirmado asistencia Lionel Ritchie y Olly Murs.