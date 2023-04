Carta de Ana Obregón a Aless Lequio: "No te pude salvar pero te prometí que traería a tu hija"

La revista Hola de este miércoles confirma lo que se venía rumoreando desde hace una semana: la supuesta nueva hija de Ana Obregón es en realidad su nieta y es hija de Aless Lequio. Con este nacimiento, la actriz ha cumplido las tres promesas que hizo a su hijo antes de fallecer: crear una fundación de lucha contra el cáncer con su nombre, publicar el libro que había dejado escrito y ser padre.

"Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él", señala Ana en la citada publicación. Cuenta también lo complicado que ha sido el proceso: "Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos. Han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo".

Y explica el soplo de vida que ha supuesto la llegada de la pequeña: "Esto es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí (...) Tengo la suerte de poder dejarla en muy buena situación cuando yo no esté. Y hasta entonces, tengo todo el amor del mundo para darle", dice, sugiriendo que en estos años ha pensado en el suicidio (sin nombrarlo) pero el deseo de tener a su nieta entre sus brazos la ha mantenido viva.

La carta de Ana

Apenas unas horas después de salir al mercado la revista, Ana Obregón ha escrito una emotiva carta dirigida a su hijo que ha publicado en redes sociales donde le explica que al fin ha podido cumplir la promesa que le hizo: "Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos", escribe, junto a la fotografía de la portada de Hola.

"Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera abrazarte otra vez", continúa, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de medios y colaboradores que han señalado que ha tratado de sustituir el cariño de su hijo con este nacimiento. De esta manera, Ana calla bocas contra ellos, señalando que ella solo ha cumplido con su palabra: "Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás".

Y recuerda que durante estos dos años también ha hecho posible los otros dos deseos del joven: "El libro que empezaste y yo abracé con mis palabras "El Chico de las Musarañas" estará a la venta el 19 de abril, y como era tu deseo el beneficio de autor irá destinado a la investigación del cáncer en tu fundación @fundacionalesslequio. En esta obra explico todo el huracán de sentimientos de una madre ante la pérdida de un hijo y el largo camino para llegar a esta bendición y milagro de bebé Anita, que es tu hija".

Se despide con una emotiva frase: "Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija el amor de mi vida en la tierra". Y reitera el amor que le profesa: "Te quiero a morir. Mamá".