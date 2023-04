Marisa Jara, tras su operación de su cáncer de ovario: "No tiene tratamiento"

Marisa Jara visitó este martes el plató de Y ahora Sonsoles para hablar sobre el cáncer de ovario que padece y por el que tuvo que ser intervenida hace apenas unos días. Hace unas semanas, comenzó a sentir molestias después de perder el bebé que estaba esperando y tras un chequeo, los médicos le indicaron que padecía un tumor maligno por el cuál tuvieron que extirparle el ovario derecho

En su charla con Sonsoles Ónega, Marisa Jara hizo un balance de todas las operaciones a las que ha tenido que someterse y las dificultades que ha tenido para ser madre: "Es curioso cómo me detectaron el cáncer de estómago en el año 2018. Yo quise traer una vida al mundo y al final fue ese niño el que me dio la vida a mí porque al querer hacer una fecundación in vitro tuvieron que hacerme una resonancia. Y ahí fue donde me detectaron el cáncer", recordó la diseñadora sobre el mazazo que recibió.

Por fin, en septiembre de 2021, la modelo anunció que había logrado quedarse embarazada. Así, el 2 de abril de 2022 llegaba al mundo su hijo Tomás.

Sin embargo, años después de aquello, el tumor se ha vuelto a reproducir, esta vez en el ovario: "Quiero mandar un mensaje tranquilizador. El tumor se me ha vuelto a reproducir, esta vez en el ovario y esperemos que no vuelva más (...) Lo han extirpado, no hay tratamiento", confirmó con una sonrisa tras someterse a una exitosa intervención.

Aunque asegura que actualmente se encuentra muy bien, tanto física como mentalmente, no se plantea dar un hermano a su hijo Tomás al no sentirse lo suficientemente fuerte: "Ahora mismo no me planteo darle un hermanito a Tomás por el tema de la salud, no me siento súper fuerte de salud, no hay que ser egoísta". Además, tuvo unas palabras de cariño y agradecimiento para su pareja Miguel Almansa, el hombre de su vida: "Es muy importante tener una pareja maravillosa como la que tengo que me apoya, tener una persona que te sume".

Sobre el tema de la semana, la nieta de Ana Obregón concebida por gestación subrogada, Marisa señaló que para ella es "un acto bonito": "Es un acto muy personal, para mí es bonito. Yo quiero ser madre y no puedo y que otra mujer se preste a que yo pueda cumplir mi sueño, me parece un acto súper generoso por su parte (…) es una decisión que ha tomado ella, por algo la habrá tomado, porque le rellene un hueco, porque quiere tener un bebé y revivir esa alegría que ella tenía y la perdió por su hijo", .