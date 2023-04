La periodista y exdirectora de Informativos de Antena 3, Gloria Lomana se ha mostrado consternada por el fallecimiento del que ha dicho ha sido el amor de su vida, el exministro Josep Piqué, que ha muerto a los 68 años en el hospital 12 de Octubre de Madrid.

"Gracias por el cariño que me estáis transmitiendo. Por ello, podréis despedirle mañana en el Tanatorio M-30, de 9 a 14 h. Su integridad, fortaleza, amor a la familia, al trabajo y a la vida, nos acompañarán siempre", dice la que fue esposa del exministro.

Desde el 22 de mayo de 2009, Lomana estaba casada en segundas nupcias con Josep Piqué, quien fue presidente de la aerolínea Vueling, además de exministro de Industria y de Exteriores en los Gobiernos del Partido Popular.

Lomana, antaño una de las periodistas mas poderosas del país, fue la primera mujer directora de informativos en una televisión privada. Estuvo 13 años al frente de las noticias de Antena 3 aunque un choque con Antonio García Ferreras precipitó su adiós.

Consternada por el fallecimiento del amor de mi vida, Josep, GRACIAS por el cariño que me estáis transmitiendo. Por ello, podréis despedirle mañana en el Tanatorio M-30, de 9 a 14 h. Su integridad, fortaleza, amor a la familia, al trabajo y a la vida, nos acompañarán siempre. — Gloria Lomana (@LomanaGloria) April 6, 2023

Lomana tuvo que afrontar continuas críticas de la izquierda debido a su condición de periodista y su matrimonio con Piqué. En una entrevista en Viajando con Chester aseguró al respecto: "Me parece algo machista. Puedo casarme con quien me da la gana. Mi marido había dejado la política cuando nos casamos. Que una persona siendo mujer me diga que yo porque me case con X persona, tenga que renunciar a mi trabajo, me parece terrible. Quiere decir que me está llamando tonta, que voy a actuar al dictado del marido… Nunca le he preguntado a mi marido cómo hacía una escaleta"

La periodista, que sumaba cinco hijos junto a su pareja, perdió recientemente a su hermano de manera repentina tras un ictus. Era el año 2020 y todavía estaba presente la crisis del coronavirus. La hija de Gloria Lomana trabaja en resolución de conflictos en Bruselas y de los de Josep Piqué, una vive como periodista en Sao Paolo y la mayor es economista, como su padre.