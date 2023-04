Hace unos días, Isabel Preysler coincidió en una cena en Madrid, organizada por su gran amigo Tomás Terry, al la que también acudieron Nuria González, esposa de Fernando Fernández- Tapias, y Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba.

Los cuatro estuvieron en un restaurante en la zonal de Chamartín donde el propietario rogó los demás clientes, que se abstuvieran de hacer fotos, y que así el cuarteto pudiera disfrutar de la cena de una manera tranquila. Así fue, y no hubo ningún problema.

Al ponerme en contacto telefónico con Isabel me dijo que efectivamente esa cena había sucedido y que el organizador de la misma había sido su gran amigo Tomás Terry, con el que tiene una magnifica amistad de toda la vida. "Tomás fue una de las personas que me presentó a Julio Iglesias, imagínate si hace años. A Alfonso le conozco desde hace tiempo, y hemos coincido en fiestas y viajes organizados por Porcelanosa, pero era la primera vez que coincidíamos en cena nivel personal. Tan solo hay una amistad. Fue una cena muy agradable, a la que también acudieron Nuria y él que son los dos de Palencia". Así de claro me lo contó.

Por su parte, Alfonso continúa llevando una vida discreta, saliendo con amigos de toda vida y procurando estar lo más alejado posible de los focos mediáticos. Su amistad con Carmen Tello y Curro Romero permanece intacta una vez desaparecida la duquesa.