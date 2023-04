El alarmante mensaje que escribió el hermano de David Bisbal antes de su desaparición

El pasado miércoles, David Bisbal y su familia vivieron las horas más tensas de su vida. La Guardia Civil inició un protocolo de búsqueda por "tierra, mar y aire" de José María Bisbal Ferre, de 54 años y hermano del cantante almeriense después de que sus familiares denunciaran a última hora del martes su desaparición ante la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). Fuentes de la Comandancia confirmaron a Europa Press el inicio del dispositivo de búsqueda encaminado a localizar tanto al hermano del artista como su vehículo en el cual se habría desplazado antes de dejar la vivienda familiar.

Finalmente, José María Bisbal fue localizado con vida alrededor de las 13.00 horas en el núcleo de Roquetas de Mar. Los agentes solicitaron una ambulancia para comprobar su estado de salud. Tras las tensas horas, David Bisbal agradeció a través de las redes sociales la colaboración tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de los ciudadanos para localizar a su hermano: "Ha sido este un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, gracias por la preocupación y las muestras de cariño", escribió en Instagram reiterando su "más profundo agradecimiento" a quienes han participado en la búsqueda y localización de su hermano. Además, aprovechó para "pedir respeto" a la privacidad de su hermano y de su familia, ya que esta "ha sido una situación muy delicada y emotiva" para todos ellos. "Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos difíciles".

Sin embargo, David Bisbal no ha podido evitar que se hayan hecho públicos los últimos mensajes que envió su hermano a su pareja antes de desaparecer y que evidencian una compleja situación matrimonial: "Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino".

Se trata de un mensaje dirigido a su esposa, con la que al parecer habría tenido una fuerte discusión antes de desaparecer. La inestable situación laboral de José María estaría afectando a su estado de ánimo y por tanto, a su matrimonio, ya que según desliza en el texto, su pareja no le estaría brindando el apoyo esperado.

Por el momento no ha trascendido ningún dato más sobre la vida privada del desaparecido y tanto la familia como el propio David Bisbal no harán declaraciones al respecto pues José María y su entorno pretenden llevar este asunto en la más estricta intimidad.