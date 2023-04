La reacción de Carolina Monje, último amor de Aless Lequio, tras el nacimiento de Ana Sandra

El nacimiento de la nieta de Ana Obregón, hija del difunto Aless Lequio, continúa generando reacciones en el entorno de la bióloga. La última ha sido la de Carolina Monje, último amor del joven antes de fallecer, que se mantuvo a su lado hasta el último momento. Tras la muerte de Aless, la diseñadora decidió retirarse del foco mediático, centrarse en su trabajo y en recomponer su vida y no atender a los medios de comunicación.

Aunque la relación con Ana Obregón fue muy estrecha durante el tiempo que duró su relación con Aless, lo cierto es que tras su fallecimiento su amistad se fue enfriando. Tanto así, que Carolina desconocía por completo los planes de Ana de traer un nieto al mundo por medio de la gestación subrogada La periodista Mónica Vergara desveló este viernes en el programa Fiesta, que tuvo una charla con la joven donde pudo percibir "la tristeza" que le produce esta situación: "En el tono de voz le noté esa tristeza de que toda esta situación le está removiendo muchísimo. Ella me asegura que no va a hablar con nadie, que quiere estar al margen de esta historia y centrarse en su vida profesional", contó.

Carolina no se muestra molesta con la decisión de Ana Obregón, solo se limita a decir que siente "dolor" por todo lo que supone para ella volver a tener presente a Aless y revivir aquellos últimos meses. No tiene intención de ofrecer más declaraciones al respecto y se limitará a hacer lo que ha hecho durante este tiempo: guardar silencio y respetar la memoria del que fue su pareja.

Carolina no quiso ser madre

La periodista Beatriz Cortázar aportó más luz al papel de Carolina Monje en todo lo relativo al nacimiento de la pequeña Ana Sandra: "Se habló de que fuese la novia la que realizara este último deseo", dijo en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, Carolina decidió romper con todo y retomó su vida en Barcelona: "Ella no quiso tener un hijo en solitario, ese deseo no se ve con capacidad de cumplirlo porque no eran lo que habían imaginado (...) Era algo que habían pensado juntos, el deseo era tenerlo con él", sentenció.

Tal fue el impacto en Carolina al conocer que finalmente ese deseo de Aless se había cumplido, que se protegió de la presión mediática privatizando su perfil de Instagram, que hasta ahora había estado abierto a todos los usuarios y donde acumula más de 30.000 seguidores. Una determinación con la que deja patente que está sobrepasada por la situación y no quiere formar parte de esta historia.

Además, se encuentra en plenos preparativos de su boda con Alejandro Lopera, un joven empresario que le ha devuelto la ilusión. El pasado mes de diciembre ambos anunciaron la buena noticia y desvelaron que el enlace tendrá lugar el próximo mes de octubre en la Costa Brava. Un anuncio que supuso el fin de su relación con Ana Obregón, que dejó de seguirla en redes al conocer la noticia. Desde entonces no han vuelto a tener relación y han evitado hablar la una de la otra públicamente.