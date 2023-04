Alessandro Lequio ha regresado a El Programa de Ana Rosa tras unos días de descanso por Semana Santa y en medio de la polémica de la gestación subrogada de su ex, la actriz Ana Obregón. El colaborador, que inicialmente aseguró saberlo "todo" para luego descubrir que no estaba al tanto de los detalles, se sigue mostrando muy dolido y reservado acerca de una noticia que se ha convertido en fenómeno social y político.

"Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", dijo, advirtiendo que mantendría las formas pero a la vez dejando ver su gran decepción con Ana Obregón.

Y es que para Lequio, que reconoce llevar el duelo de manera sustancialmente distinta a su ex, la discreción en este tema es clave. La causa, el evidente dolor que le causa ver la profusión de informaciones sobre Aless Lequio, fallecido hace ahora tres años. "Cuando mi hijo murió, el 13 de mayo de 2020, desde el primero momento... todos habéis sido testigos... mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he comentado lo que yo sentía", contó muy afectado a Ana Rosa y los demás colaboradores de plató.

"Que sepan que esto yo lo vivo en la intimidad más profunda. ¡Es que no quiero compartirlo con nadie! No lo hago con mis amigos. ¡Mis amigos íntimos no me preguntan! ¡No lo hacen! ¡No lo hace mi familia! Yo pido respeto", dijo al respecto.

Haciendo esfuerzos por disimular su enfado, Lequio aseveró lo evidente: que todavía es incapaz de "encender la televisión cada dos segundos y escuchar una frase de mi hijo, porque duele". Lequio, acostumbrado a los medios de comunicación, conoce y "entiende el trabajo de los periodistas", pero su postura es esa y no va a cambiar: "No voy a hablar".

Su política va a ser guardar silencio sobre el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, porque eso es lo que su hijo querría. "es lo que voy a seguir haciendo, por respeto a él. Por el máximo respeto que le tengo. No voy a comentar nada que le afecte".

Finalmente, Lequio ha querido desmentir una posible mala relación con Ana Obregón en este contexto tan complicado. "No hay ninguna mala relación, no interpretéis. Todo bien, paz y amor cada uno a lo suyo. Yo no he dicho nada y me choca que haya gente que interprete mis silencios si yo no he dicho nada. Es una familia estupenda y sin ningún problema".