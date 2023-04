El polémico vídeo de Podemos ya tiene respuesta de la periodista Ana Rosa Quintana. El video preelectoral de la formación morada, locutado por el actor Daniel Guzmán, nombra directamente a Quintana, a la que califican de "sinvergüenza" y, de manera despectiva, aseguran que hace "televisión de peluquería".

"Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas, y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza".

Podemos es la gente como #TúQueNoTeCallas aunque sea difícil. Este sábado nos vemos todos y todas en Zaragoza 💜#FiestaPrimavera23https://t.co/tCMddtbjbM pic.twitter.com/6WG8rQiYTl — Ione Belarra (@ionebelarra) April 11, 2023

Quintana ha respondido desde El Programa de Ana Rosa lamentando cómo "instan a las señoras a que me insulten cuando vean la televisión en las peluquerías".

La periodista subraya en su editorial diario cómo Podemos "pretende derogar la Ley Mordaza poniendo una mordaza a periodistas críticos". Y de paso, defendió a esas mismas señoras y peluquerías que el vídeo trata de manera despectiva.

"Rompemos una lanza por las peluquerías, por esas señoras que nos llevan eligiendo dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas. Nuestros votos son la audiencia, no hay nada más democrático que el mando a distancia de una peluquería".

Ana Rosa también enuncia que le "gusta con quién voy acompañada en estos vídeos, con Ferreras, Ayuso, Inda, Carlos Herrera, no me importa".

Gracias por tu atención y tus sugerencias @anarosaq.

Tengo algo que decirte 👇🏻 pic.twitter.com/ZGdVICzITh — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) April 12, 2023

El vídeo locutado por Guzmán y difundido en redes sociales con el hashtag "Tú que no te callas" ha generado todo tipo de críticas. Quien sí lo ha defendido ha sido Pablo Iglesias, que ya ha contestado a la periodista asegurando, respecto a los calificativos de "sinvergüenzas" y "corruptos", que "las verdades ofenden": "No sé si lo has pensado tú o te lo han escrito, como los libros", lanzó desde su propio canal.

Y es que en su editorial Quintana se permitió incluso dar un consejo a Iglesias sobre el vídeo, que naturalmente no tardó en contestar ofendido: "Ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo, son cuatro minutos y pico que no se los traga nadie".