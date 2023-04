El testamento ológrafo de Aless, ¿existe?: el motivo del conflicto entre Alessandro Lequio y Ana Obregón

La llegada al mundo de la nieta de Ana Obregón por gestación subrogada sigue generando todo tipo de informaciones en nuestro país. Informaciones que van desde la parte más emocional del tema, planteando el debate de si la actriz debía cumplir o no su sueño de ser abuela de su hijo fallecido Aless, hasta otras que tienen que ver más con los aspectos legales. La propia Ana explicó que su hijo manifestó su deseo de ser padre cuando él no estuviera a través de un "testamento ológrafo".

Según sus declaraciones en la revista Hola, este tipo de testamento se produce cuando "una persona expresa sus últimos deseos ante dos testigos (ella y su padre Alessandro Lequio), aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal", dijo, sin especificar si su hijo dejó escrita su última voluntad. Cabe aclarar que un testamento ológrafo debe ser ratificado por un notario en una plazo de una semana, además, tiene que incluir la fecha y deberá estar escrito y firmado por el testador. Por tanto, de no existir este documento ratificado por el notario y Aless solo lo expresó de palabra, no tendría validez.

Lequio cuestiona a Ana Obregón

Son muchas las preguntas que surgen ahora: ¿expresó Aless Lequio su deseo de que se usase su esperma para traer a un niño al mundo por medio de la gestación subrogada? ¿su deseo era tener un hijo con Carolina Monje, su pareja entonces, que después se negó a ser madre soltera? ¿interpretaron de la misma forma Alessandro Lequio y Ana Obregon las peticiones de su hijo?

Precisamente esta última pregunta ya parece tener respuesta por boca del propio Alessandro al ser preguntado este jueves en El programa de Ana Rosa: "El testamento ológrafo ha de quedar por escrito, no hablado", corrigió Lequio al escuchar las declaraciones de su expareja. ¿No existe por tanto un documento escrito que así lo confirme? Con esta aclaración, el italiano cuestiona la legalidad del documento o que este reflejase explícitamente el deseo de su hijo de ser padre por gestación subrogada con donante de óvulo anónima.

"Creo que Ana se equivoca. El testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado. Simplemente eso. Es un matiz importante. Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo", añadió Alessandro, cuestionando las palabras de Ana Obregón y poniendo de manifiesto una vez más, que su relación no estaría pasando por su mejor momento. Y es que mientras que Lequio desea que no se hable de su hijo en los medios de comunicación, y mucho menos que se generen debates morales y políticos en torno a su figura, Ana no duda en exponer a su nieta en la prensa y las redes sociales.

Más datos sobre este tema podrían esclarecerse en el libro que verá la luz el próximo 19 de abril, El chico de las musarañas. Una obra que incluye un relato que comenzó Aless Lequio y que no pudo terminar debido a su fallecimiento, y un texto de Ana Obregón donde cuenta cómo vivió la enfermedad de su hijo y también se espera que narre todo lo que hay detrás del nacimiento de su nieta, Ana Sandra.