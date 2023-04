Mario Vargas Llosa ha retomado sus compromisos en España tras varias semanas descansando en Perú junto a sus hijos y su esposa Patricia. Poco tiempo después de esta reaparición, al Premio Nobel le han preguntado si le gustaría retomar de alguna manera su amistad con Isabel Preysler tras una ruptura de lo más mediática en el que la socialité no cejó de atacar a través de los medios de comunicación al escritor peruano.

Tras un acto en el instituto Cervantes, Mario Vargas Llosa ha sorprendido a propios y extraños con su reacción, muy lejos ya de la tensión que se respiraba en los primeros días. Una confesión que hizo tras dedicar varios minutos a sus incondicionales -"me gustaría tener tantos lectores como admiradores", bromeó- .

Pese a anunciar que no va "a hablar de Isabel de ninguna manera" y a pesar de que reconoce que no ha hablado con ella desde su ruptura hace cuatro meses, sí confiesa que le gustaría poder tener una amistad con la 'reina de corazones' algún día: "Sí, claro que sí. Por supuesto", ha afirmado.

Durante este ciclo titulado El fuego de la imaginación. En torno a Mario Vargas Llosa junto a otros escritores hispanoamericanos como Luis García Montero, Sergio Ramírez o Pilar Reyes, el escritor no ha estado acompañado por ninguno de sus tres hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo, muy pendientes de su padre desde que rompió con Isabel Preysler a principios de diciembre de 2022.

Durante este homenaje Vargas Llosa recordó sus inicios en la literatura, evocando nostálgico como leía a Borges "a escondidas", cómo aprendió a hablar francés rodeado de "miraflorinas de bien" y "chicas guapas" que se reían de su "acento vulgar" y cómo, con el paso de los años, hay textos suyos en los que no se reconoce: "Muchos no los reconozco porque están escritos hace mucho tiempo y otros, defienden unas posiciones que ya no son las mías pero, al mismo tie