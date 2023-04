Pelayo Díaz se justifica tras intentar que despidan a una trabajadora de Inditex: "Estamos desprotegidos"

Pelayo Díaz se ha visto envuelto en una polémica tras su exagerada reacción a la crítica de Irene M., una de sus seguidoras en Instagram. La joven, community manager de las redes sociales de la firma Stradivarius de Inditex, compartió una foto del influencer de moda a la que acompañó con la palabra "no", dando a entender que no le gustaba el estilismo de Pelayo.

El excolaborador de televisión, que saltó a la fama por ser pareja del diseñador David Delfín, decidió no ignorar la pequeña crítica de Irene y publicó una serie de historias en Instagram (que luego borró) mostrando un monumental enfado. "Espero que tu jefe o jefa vea como manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal, no me quiero imaginar cómo llevarás las de Stradivarius (...) Nadie quiere un hater en su empresa, nadie quiere un hater como empleado (...) La gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas. La gente con éxito siempre está trabajando o en St Barth. Si no sabes lo que es St Barth entonces deberías estar currando, no odiando", escribió.

El estilismo que criticó Irene M.

La empleada de Inditex se limitó a escribir en sus redes "dedícate más tiempo" ante el largo texto de Pelayo, algo que él tampoco dejó pasar por alto. "Dedícate más tiempo dice la tía. Sí, el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana", sentenció el bloguero, dando a entender que tras su señalamiento Irene perderá su empleo en la marca de Inditex.

La reacción de Pelayo se le ha vuelto en contra y las críticas le han llovido desde el pasado martes, por eso este miércoles decidió acudir al programa Ya es mediodía de Telecinco -cadena de la que salió en malos términos y a la que se reincorporó recientemente- para defenderse y explicarse. El influencer aseguró que no se ofendió porque la joven criticara su estilismo.

"Entiendo que hay opiniones para todos los gustos, por eso nos exponemos y yo como tal lo acepto. El problema es que esta persona me etiquetó para que lo viera y cuando vi que se dedicaba a la moda como yo, me quedé anonadado", dijo en el programa presentado por Joaquín Prat.

"Jamás pedí su cabeza. Hay que leer más allá de los titulares. En ningún momento pedí que Inditex despidiera a esta chica, solo deseaba que sus jefes vieran que se dedica a tirar por tierra el trabajo de los influencers. No reaccioné del todo bien pero no me parece bien encender un fuego y luego esconder las cerillas", añadió.

Fue la colaboradora Alexia Rivas quien insistió en que sus palabras incitaban al despido de la community manager, por lo que él se limitó a volver a defenderse de la ‘ofensa’. "Los personajes públicos estamos muy desprotegidos porque se puede decir lo que sea de nosotros pero nosotros nunca podemos contestar (...) Si enciendes un diálogo hay que atenerse a las consecuencias", sentenció.