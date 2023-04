¡Y llegó el beso! Paloma Cuevas y Luis Miguel ya no disimulan su felicidad

Semana se apunta la exclusiva de este miércoles con la primera foto en la que, ahora sí que sí, Paloma Cuevas y Luis Miguel se besan. En plan amoroso, que no cariñoso. Un beso de novios en toda regla.

En páginas interiores, vemos a la pareja llegando en un coche conducido por Paloma a La Finca, la urbanización madrileña en la que se habría instalado el cantante. Es la misma en la que la ex de Ponce tiene un chalet que ha estado reformando durante años. Lo que se desconoce es si se trata de esta casa o si ha optado por alquilar otra.

Semana también publica fotografías exclusivas de la estancia de la pareja durante la Semana Santa en la urbanización La Zagaleta de Málaga. Hace siete días vimos en esta misma revista a Luis Miguel subiéndose en el avión privado que le llevó junto a Paloma y las hijas de ésta hasta allí. El cantante y su novia salieron a cenar al restaurante Nobu en plan familia, con Palomita y Bianca. Todos compartieron mesa con Remedios Cervantes, amiga y representante de la diseñadora.

No fue su única salida. También hay imágenes de la pareja disfrutando de una cena de pareja en el Hotel Finca Cortesín, en la zona de Casares.

Alivio de luto de Ana Obregón

Semana y Diez Minutos llevan a portada las primeras fotografías de Ana Obregón paseando por las calles de Miami una semana después de anunciar que la hija que ha tenido mediante gestación subrogada es en realidad su nieta.

En las imágenes, vemos a Ana caminando por las inmediaciones del apartamento que ha alquilado. Habla por teléfono, ríe, y ya no viste de negro. Todo al rosa: desde el vestido, hasta la funda del móvil. Y en la cabeza, una gorra blanca Nike que, dicen, perteneció a su hijo Aless. Curiosamente, su padre, Alessandro Lequio, luce este complemento desde que como homenaje a su hijo desde que éste murió.

Que sepamos, de momento Ana no ha salido a la calle con la niña. Todavía no existen fotos paseando por las aceras o acudiendo a algún centro médico. La presentadora se ha mantenido oculta la mayor parte del tiempo y verla fuera de su piso es una rareza.

Semana aprovecha para contar cómo es el apartamento en el que se aloja Ana Obregón. Está ubicado en un edificio de 117 apartamentos con acceso a la playa situado en South Beach, una de las zonas más turísticas de la ciudad. El de Ana es un ático en la planta 19 que dispone de dos dormitorios, dos baños, salón cocina y terraza. Su alquiler cuesta 9.000 dólares mensuales y tiene contrato hasta el 16 de junio.

Jesulín de Ubrique, fichaje estrella de ‘MasterChef Celebrity’

Jesús Janeiro vuelve a las portadas de la prensa rosa, aunque no en un cuidado reportaje de Hola. Es Semana la revista que asegura que el torero ha fichado por Masterchef Celebrity, la versión para famosos del popular concurso de cocina (y espectáculo) de Televisión Española.

Asegura Semana que son varios los motivos que han llevado al diestro gaditano a aceptar la oferta de este reality: el primero, el económico. Según la revista, ya no tiene edad ni forma física para afrontar las 40 ó 50 corridas que toreaba cada año. Además, le gusta el formato. Es prudente a la hora de elegir dónde salir.

Jesulín, dice Semana, cuenta con el apoyo de toda su familia, especialmente el de su mujer, María José Campanario, que habría sido la que más le ha empujado a participar. Lo que no sabemos es si será la que le anime desde la grada.

María Zurita cuenta su vida de madre soltera

Hola evita la expresión "madre soltera" y la cambia por la de "madre en solitario" en la portada de este miércoles, en la que vemos a una sonriente María Zurita posando junto a su hijo de casi cinco años, el pequeño Carlos.

El niño es el protagonista del primer libro de la prima de Felipe VI, que se estrena en la literatura infantil narrando cómo ha sido para ella la maternidad tras un proceso de fecundación y un parto complicado.

La sobrina de Juan Carlos I, que tan pronto anuncia carillas dentales como participa en Masterchef, explica en la entrevista por qué se ha lanzado al mundo de la literatura. Quería explicar a su hijo que existen otro tipo de familias. La suya está formada por sus padres, la infanta Margarita y su marido, y su hermano Coco. Todos viven en la misma casa y cuidan al pequeño. María explica además que el niño ya tiene dos tutoras oficiales designadas ante notario por si le pasa algo, lo que recuerda al caso Ana Obregón.

También hace referencia en la entrevista a su familia, que es la familia real. De Juan Carlos I dice que para su hijo es "su pino", que viene de padrino. "Todavía no sabe que fue el Rey de España". Y de Felipe VI, asegura que el niño "a veces ve a su tío en la tele, pero no le da importancia. Tampoco me he sentado aún a decirle quién es quién la familia porque da igual, son el tío Felipe y la tía Letizia".

Eva González, mamá amazona

Espectaculares fotografías en Hola en las que vemos a Eva González a lomos de un caballo cabalgando por la playa con su hijo a la grupa.

La modelo y el pequeño Cayetano han seguido las procesiones de Semana Santa en Sevilla, donde presenciaron el paso de la Virgen de la Esperanza de Triana. Y después pusieron rumbo a Cádiz, donde han sido tomadas las fotografías.

Demostrando, dice Hola, "que es toda una amazona", Eva llevó a Caye en su regazo durante su paseo por la la arena vestida con pantalón vaquero, camiseta de tirantes y gorra.

Terelu, destrozada en su Semana Santa sin su madre

Diez Minutos lleva a portada a una descompuesta Terelu Campos durante la procesión de El Cautivo, en Málaga. La revista recuerda que se trata de su Semana Santa más triste, ya que, por primera vez, no la acompaña su madre, María Teresa Campos.

Con ella, su hija Alejandra, que ha sido su gran apoyo durante estos días. La joven estrena novio. Un futbolista catalán de 25 años que se llama Carles Aleñá y que juega en el Getafe.

Cristiano y Georgina alquilan casa en Madrid

La revista Semana asegura que la mediática pareja está buscando inquilino para la casa que tienen en Madrid, y que es la misma que Georgina ha publicitado en las dos temporadas de su reality en Netflix.

La vivienda, ubicada en la urbanización La Finca, sale a mercado por 10.000 euros mensuales. Pertenece al futbolista y la influencer al 50 por ciento, y no es la misma que posee Cristiano él solito. Dice Semana que la intención de la pareja es rentabilizar la vivienda, valorada en dos millones de euros.

Cóctel de noticias

María Pedraza sale con el piloto de motos Víctor López. El mismo día que conocemos que la actriz ha roto con Álex González tras dos años de relación, Hola publica que la joven sale con este chico de 34 años, natural de Majadahonda, Madrid. La pareja ha pasado la Semana Santa juntos días después de coincidir en el Gran Premio de Portugal, en el que unas fotos de María con Marc Márquez provocaron todo tipo de rumores de romance.

Belinda Washington presenta a su hija en Hola. La joven, de 21 años, se llama Daniela y quiere ser actriz. Según su madre, "viendo un bellezón así puedes pensar que se lo tiene creído. Pero ya veis que no". La presentadora está a punto de celebrar su 30 aniversario de matrimonio. "Cada año hay que pasar una pequeña ITV, de si merece la pena seguir".

La princesa Leonor, protagonista de la Semana Santa de Chinchón. Hola lleva a portada una imagen de la heredera que confirma que ya no es la niña que arrancaba una sonrisa a los españoles. Ahora es una jovencita muy guapa dispuesta a comerse el mundo, empezando por la Academia Militar de Zaragoza. Todas las revistas hacen despliegue del paso de la familia real por la localidad madrileña. El detalle está en la dentadura de la princesa: ya tiene colmillos y sigue el tratamiento de sus dientes con brackets transparentes.

María García de Jaime y Tomás Páramo presentan a su tercer hijo en la portada de Hola. La pareja de influencers acaban de dar la bienvenida al pequeño Federico, que ya se ha ganado su primera portada.

Gloria Lomana despide a Gerard Piqué. Diez Minutos homenajea al que fuera ministro de Industria y Exteriores durante el gobierno de José María Aznar.