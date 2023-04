Antonia Dell'Atte siembra la duda sobre Ana Obregón: "Mi hijo sabe toda la verdad"

Desde que se hizo público el nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón e hija del fallecido Aless Lequio, Antonia Dell´Atte no ha dejado de lanzar pullas a través de redes sociales y medios de comunicación. La italiana ya se pronunció sobre la llegada de la pequeña a las pocas horas de su nacimiento, aprovechando que se encontraba el Miami Open en Florida, estado americano donde Ana Obregón ha logrado cumplir el sueño de su hijo a través de la gestación subrogada: "Me gusta Miami porque es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas patéticas e insoportables y sobre todo, egoístas y egocéntricas. ¡Huir siempre! Mamma mía", escribió, aclarando después que sus palabras se habían sacado de contexto.

En los últimos días Antonia ha recibido ofertas para hablar sobre este asunto, propuestas que ha rechazado al no querer avivar más la polémica. No obstante, este jueves, aprovechando que el humorista Josep Ferré estaba imitándola en el programa Sálvame, la italiana llamó al programa no solo para felicitar al cómico, sino también para contestar algunas preguntas sobre su enemistad con la actriz: "Si me tengo que pronunciar sobre todo lo que está pasando, explota la tercera guerra mundial".

Ante el ofrecimiento de los colaboradores de sentarse en el Deluxe, la italiana no se mostró conforme: "¿Deluxe para qué? Prefiero por ahora ser una espectadora, espero que todo esto se calme", dijo, no descartando visitar el programa de Telecinco en un futuro.

"Mi hijo sabe toda la verdad"

Antonia también habló sobre el papel de su hijo Clemente en todo lo relacionado a la hija recién nacida de su hermano Aless, aunque no confirmó que este conociera las intenciones de Ana a través de su padre Alessandro Lequio. "Mi hijo sabe toda la verdad desde que estaba en la tripa, de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en más de 30 años", advirtió la modelo. "Yo siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre y siempre", añadió, sembrando la duda sobre si Ana Obregón ha hecho lo mismo.

Se trata de un capítulo más en la histórica guerra entre la española y la italiana que se remonta a los años noventa, cuando el conde Lequio rompió su relación con Antonia tras enamorarse de la bióloga.