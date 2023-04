Mariano Rajoy, Isabel Pantoja o Sara Carbonero: los 10 besos que enloquecieron a nuestro país

2 / 10

Isabel Pantoja y Julián Muñoz: el beso que confirmó la traición

¿Quién no recuerda este histórico momento entre la tonadillera y el exalcalde de Marbella? No nos referimos solo a sus looks imposibles, que eso sería otro tema a desarrollar, sino de lo que significó esta aparición a nivel político y social: con este beso en plena romería de El Rocío, la cantante hacía público su romance con el político después de meses tratando de negarlo a la prensa. Este gesto ponía de manifiesto también la traición de la pareja a Maite Zaldívar, entonces mujer de Julián Muñoz, a la habían negado por activa y por pasiva la relación extramatrimonial.