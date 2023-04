7 / 10

"Opinión formada"

En una entrevista ofrecida a El Mundo, la joven reconoció que escucha las sesiones de control del Congreso para hacer sus vídeos de Tik Tok. "Sólo hablo de lo que tengo una opinión muy formada. En total, tardo 15 minutos entre cambiarme de ropa, maquillarme un poco y grabarme. Digo lo que se me ocurre, sin leer, me suelo quedar con la primera toma, no hago cortes".