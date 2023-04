Gloria Camila regresa a la vida pública con una advertencia para Rocío Carrasco

Gloria Camila lleva tiempo luchando contra los problemas de salud mental que padece desde hace años y que se han visto agravados debido a las polémicas familiares en las que se ha visto envuelta. Ella misma anunció su intención de retirarse de las redes sociales durante unos días y blindarse de los continuos ataques machistas y xenófobos que sufre por parte de la llamada marea fucsia, los fieles seguidores de su hermana Rocío Carrasco. Retiro al que puso fin este jueves con su reaparición en la presentación de la nueva temporada del parque temático Puy du Fou ubicado en Toledo y con una publicación en redes sociales donde cuenta cómo ha vivido estos días.

"Esta semana me ha servido para desconectar, y es que a veces está bien salirse del camino para coger impulso. A veces está bien no estar bien. Y a veces esta bien mandar todo aquello/os que no aporten a la mierda", ha explicado en un post de Instagram la influencer, que a partir de ahora pretende ocuparse más "de ella misma" y tratar de relativizar lo que le digan a través de las redes: "Alejarse de cosas negativas, personas con mala vibra, o situaciones incómodas es una muestra de amor propio. Y estoy en proceso de quererme más que a nadie. Y como bien dice una frase: primero cuidarte tú para poder ayudar/cuidar a los demás".

La hija de Ortega Cano quiere quedarse con lo positivo y por ello ha agradecido a sus seguidores, a su familia y a sus amigos, el apoyo y el cariño que le han brindado en estas semanas tan complicadas: "Gracias a todos los que siempre estáis, los que me cuidáis, me apoyáis, y me dais oxígeno (…) creo que irme sería una manera de darles la victoria a los que me quieren ver jodida. Vuelvo porque tengo gracias a Dios, campañas que salen y mucha gente que me quiere en redes sociales". Y advierte a todos sus detractores : "Vuelvo porque me da la gana, y porque a partir de ahora, no pienso callarme nada. Creo que al igual que saco cosas alegres, restaurantes, fiesta, disfrute, también debo defender mi verdad, mis procesos, mis bajones". Un mensaje que también va ir dirigido a su hermana Rocío Carrasco cuya docuserie En el nombre de Rocío, ha dañado irreparablemente la imagen pública de la familia Mohedano, que irónicamente, parece más unida que nunca.

Tras esta declaración de intenciones, Gloria Camila también ha retomado su agenda pública acudiendo a la presentación de la nueva temporada del parque Puy du fou donde ha dado más detalles sobre su recuperación: "Intento decir las cosas negativas que sufre una persona pública. La gente trata de dictaminar como hacer tu vida y te tachan de mala persona (..) debo intentar hacer la terapia de tratar de apartar lo que no me aporte. Llevo tiempo en tratamiento y tengo mis subidas y mis bajadas. Me gustaría tener una pastillita de la felicidad".