El mítico critico musical y presentador de tantos programas de radio y televisión, Carlos Tena, ha muerto este viernes a los 79 años de edad.

La noticia se ha sabido por el productor e interprete Alex de la Nuez a través de su cuenta de Twitter. "Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela, 45 años no se resumen en una frase". Así lo ha manifestado.

Carlos Tena fue durante décadas uno de los rostros más populares de la televisión. Estuvo muy vinculado a la movida madrileña, fue el creador de programas como Popgrama, Música Maestro, sin olvidar A uan ba buluba balam bambú, Caja de ritmos... entre otros.

Tena fue quien acogió el debut de Alaska en la pequeña pantalla. Fue toda una revolución cuando en el año 1983, en el programa Caja de Ritmos, el grupo Vulpes, que interpretó el tema "Me gusta ser una zorra," lo que supuso la cancelación del programa de manera inmediata.

Sus últimos trabajos fuera de Televisión Española fueron Lluvia de estrellas, Menudas estrellas, y Moros y Cristianos. Carlos Tena, residía en Cuba desde el año 2010.