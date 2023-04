Rebecca Lima anuncia su embarazo de Jordi Cruz: "El regalo más grande"

El chef Jordi Cruz y su pareja, la arquitecta y empresaria, Rebecca Lima están esperando su primera hijo. La brasileña ha sido la encargada de comunicarlo a través de sus redes sociales: "El regalo más grande", escribe en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se puede observar el avanzado estado de su embarazo.

Una buena noticia que pone el broche de ocho a casi cinco años de amor: la pareja se conoció gracias a una amiga que tienen en común y el flechazo fue inmediato. Desde que cruzaron su vida en el año 2018 no se han separado y es habitual verlos juntos en redes sociales, donde Rebecca no dudan en mostrar sus planes y fotografías más románticas. Por su parte, el cocinero es más discreto en lo relativo a su vida privada, pero siempre ha tenido bonitas palabras para la que considera "la mujer de su vida".

La noticia del embarazo se ha llenado de comentarios que celebran junto a la pareja la futura llegada de su bebé: "Muchísimas felicidades", escribió Ona Carbonell, concursante de Mastechef Celebrity. "Qué hermoso, felicidades a los dos", comentaba Rachel Valdés, pareja de Alejandro Sanz. Así como muchos concursante del talent show donde participa Jordi Cruz como jurado entre ellos Amelia Platón, Arnau o Teresa Abalde.

Hace apenas unas semanas Jordi Cruz hablaba sobre su deseo de ser padre en el programa Planeta Calleja. Allí confesaba que estos años se ha centrado tanto en su trabajo, que había dejado de lado su vida personal: "Soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años", dijo ante la advertencia del presentador sobre su edad.

Así mismo, habló sobre los deseos de su novia de "pasar por el altar": "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo. Quiere casarse".