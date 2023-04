Sandra Golpe recuerda la agresión sexual que sufrió hace 20 años: "Fue horrible"

Sandra Golpe ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que relata el episodio más traumático de su vida. Conocida por ser uno de los rostros más populares de la televisión española, la presentadora de Antena 3 Noticias guarda detrás de su sonrisa una pesadilla de la que todavía le cuesta hablar públicamente a pesar de que hayan pasado 20 años.

La periodista sufrió una agresión sexual al salir de trabajar por la noche, una "marca" que según confiesa "tienes para siempre". "Yo llegaba a mi casa, hacía un turno de noche, no en Antena 3, cogí el metro y había un violador en serie merodeando por ahí. Cuando entré en mi portal, este señor se coló. Me agarró, me amenazó con un cuchillo, me tiró al suelo, me metió en el ascensor, me ató… y fue horrible. Pero aquí estoy que lo puedo contar", asegura.

Golpe salió adelante con fortaleza y a golpe de trabajo, y por fin se siente con capacidad de hablar de ello abiertamente. "De las penas se aprende más que de las victorias. Pero eso me hizo mucho más fuerte". La presentadora de Antena 3 confiesa que "el tema de la agresión sexual me da cosita sacarlo", pero a día de hoy vive "unos años muy bonitos profesionalmente hablando". "En lo personal también estoy muy tranquila y bien arropada. Tengo una vida familiar plena".

No es la primera vez que la presentadora de televisión recuerda este traumático suceso en su vida. En 2020, con motivo del II Foro Talento de Onda Cero Mallorca en el que participó, Golpe contó su agresión por primera vez. "Tuve la inmensa suerte de que hubo un ruido, cortó la brida y desapareció en la noche. Subí como pude y mis compañeros de piso me llevaron a la policía. Estuve en el hospital...". A las 48 horas del suceso estaba trabajando porque "no quería fallarles", por lo que se fue "con la denuncia bajo el brazo y con el trauma".