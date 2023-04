Un año más, se han entregado los entregado los Oscar del Humor, unos premios que han cumplido su tercera edición en reconocimiento a nuestros humoristas españoles. El acto estuvo presentado por Diego Revuelta y Alexia Rivas y el lugar elegido de nuevo fue la Sala V Vegas. Los premiados; Sara Escudero, Luis Piedrahita, Agustín Giménez, Bibang, Josep Ferré y Antonia San Juan, que llegó acompañada por el pianista Yeyo Bayeyo, que actúa con ella en la obra que está representado en la actualidad en el teatro Pavón de Madrid y que lleva por titulo Entrevista con mi hija Mari.

Un monologo divertido en el que pone entredicho a los medios de comunicación así como a la sociedad machista. "Estoy muy bien y contenta porque tengo salud y trabajo, las criticas han sido inmejorables y hemos ampliado la estancia. Es un retrato de la locura, y la locura provoca crueldad. La acogida ha sido magnífica en todas las localidades en la que hemos actuado, y hemos llenado, afortunadamente. Es una obra que recomendaría a cualquier persona. Es como cuando escribes una novela, eso tiene que ser para cualquier tipo de personas, no dirigida -por ejemplo- solo a las mujeres, porque entonces los hombres no lo van leer. Lo digo como ejemplo", ha dicho.

Pérez Gimeno, Antonia San Juan y Yeyo Bayeyo | Archivo

"Si algún político quiere venir, me da igual quien sea, yo con 62 años que tengo no me voy a decantar por alguno. Me dirijo a todo el mundo, y me debo al público, no a ningún político. En Madrid estaremos hasta el día 23 y después seguiremos con la gira, y en mayo ruedo una película. Después se hace la segunda parte de El Hoyo -la primera se hizo antes de la pandemia- y después me voy a Santo Domingo a rodar otra que dirigirá Félix Sabroso, después haré un espectáculo para Navidad". Así lo contó.

Uno de los premios fue para el desaparecido Tony Leblanc, recogido por su hija, que tuvo unas palabras muy emotivas para su padre. Y Antonia San Juan así lo describió: "A mí Tony me merece la misma opinión que Lina Morgan, que fue la gran actriz de comedia, una mujer que consiguió llenar los teatros y a la que el público de toda España vino a ver a Madrid. Me llama la atención el poco reconocimiento que se le da. Toda esa generación de actores, como Tony, Florinda Chico, Rafaela Aparicio, eran actores y actrices con identidad, sin olvidar que ahora hay actores jóvenes que son una maravilla. Ahora, te repito que la gran actriz de comedia y referente ha sido Lina Morgan, la gran actriz de comedia universal". De esa manera la describió.