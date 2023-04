Dani Alves no ha llegado puntual a su cita en los juzgados, prevista a las 10:30 horas del martes. El brasileño debería haber estado presente a esa hora en el convoy del resto de presos pero finalmente optó por quedarse en prisión.

Una decisión que forzó a la jueza a salir a dar explicaciones a los medios. "Estaba todo preparado en ese juzgado 15, Alves no llegaba y no llegaba, la letrada ha solicitado a los mossos que fueran a recogerlo, que qué estaba pasando en los calabozos... ¡y es que en ese furgón no ha viajado Dani Alves!", explicó la reportera Mayka Navarro en El Programa de Ana Rosa.

La ausencia, que creó una enorme incertidumbre e incomodidad en los juzgados, derivó en la suspensión de la declaración. "Ha debido haber uno error en el escrito del juzgado a la cárcel solicitando esa salida, y eso ha impedido que fuese excarcelado".

El malentendido ya ha sido solucionado y finalmente Alves declaró por petición propia ante la juez en la que supone su segunda declaración ante la magistrada. En la primera el jugador brasileño llegó a varias su versión sobre la marcha, creando un desajuste que intentó arreglar en la del martes.

El futbolista, que está en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero, ha reconocido por primera vez que mantuvo relaciones sexuales con la joven por vía vaginal -hasta ahora solo había admitido una felación- pero alegando que fueron consentidas.

Según ha mantenido su defensa en un comunicado remitido a los medios, ante la jueza el futbolista ha hecho hincapié en que siempre es "respetuoso" en su relación con las mujeres y que nunca emprende un acercamiento si no aprecia una "predisposición" clara a mantener una relación íntima.

El futbolista ha detallado, añade su defensa, que al constatar que entre ambos existía "química", propuso a la denunciante seguir intimando en un lugar más privado, en concreto el baño del reservado, del que entraron y salieron por separado.

Alves ha añadido, según su defensa, que ignora por qué motivo la joven lo ha denunciado por violación, pero ha apuntado que la chica pudo sentirse ofendida con él por no haber sido "atento ni afectuoso" cuando terminó la relación y él le pidió que salieran del baño separados, por discreción.