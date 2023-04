La madre de Achraf Hakimi sentencia a Hiba Abouk: "Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer"

Poco a poco se van conociendo más detalles del divorcio entre Achraf Hakimi e Hiba Abouk, un hecho confirmado por la actriz tras conocerse que el futbolista está siendo investigado por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años en su domicilio de París. La semana pasada salió a la luz que el jugador del Paris Saint Germain habría puesto todo su patrimonio a nombre de su madre tiempo atrás, por lo que Hiba no podría acceder a ninguno de los bienes ni a la fortuna de Hakimi.

A este sorprendente giro de guion se suman las declaraciones de Saida Mouh, madre del internacional marroquí, al medio marroquí Goud, que no dejan en buen lugar a su nuera. En primer lugar, Saida confiesa que desconoce si su hijo ha puesto su fortuna a su nombre: "Si a tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello". La madre de Hakimi continúa. "¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer", añadió refiriéndose madre de sus nietos.

La actriz tiene la custodia completa de Amín y Naim, los hijos en común del matrimonio, y sus abogados ya están trabajando para garantizar el bienestar de los pequeños y protegerles del duro proceso divorcio que está por venir. Cuando la Habouk y sus abogados acudieron a la justicia francesa para solicitar los bienes que le corresponderían, la Corte confirmó -según la revista First Mag- que no existe tal fortuna.

La fortuna amasada durante su carrera profesional es muy generosa. Zidane le dio la oportunidad de debutar en el Real Madrid pero su ascenso al primer equipo se frenó en seco, momento en el que salió cedido al Borussia Dortmund. El equipo blanco lo vendió al Inter de Milán en plena pandemia y en 2021 llegó su fichaje por el PSG. Hakimi es a día de hoy uno de los futbolistas mejor pagados de la Ligue 1 y lucir la camiseta del PSG le reporta más de 10 millones al año.