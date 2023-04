El próximo miércoles 19 de abril llega a las librerías de nuestro país El chico de las musarañas, el esperado libro que Aless Lequio comenzó a escribir y que su madre, Ana Obregón, ha culminado con un relato desgarrador sobre cómo vivió la enfermedad y la muerte de su hijo. Una obra "emocionante" y "sobrecogedora", según la nota de prensa que ha distribuido la editorial Harper Collins Iberica, cuyos beneficios por los derechos de autor serán donados por Ana Obregón para la investigación contra el cáncer a través de la Fundación Aless Lequio.

La nota distribuida a los medios de comunicación da más detalles sobre la estructura y el contenido del libro: los textos de Aless, que en el libro ocupan de la página 159 a la 231, han sido respetados íntegramente en su versión original, y Ana Obregón lo culmina con un texto escrito y redactado de puño y letra por ella misma. "En esta obra explico todo el huracán de sentimientos de una madre ante la pérdida de un hijo y el largo camino para llegar a esta bendición y milagro de bebé, Anita, que es tu hija", comenta sobre el texto. "Esta obra es un canto al amor y a la vida, que he escrito durante nueve meses con lágrimas rojas", añade.

Comienza con el duro testimonio de Ana Obregón y la pérdida de su hijo tras una larga y dura enfermedad. Hacia la mitad del libro llega El chico de las musarañas, la obra que empezó a escribir el joven cuando le diagnosticaron cáncer. Un relato "sincero, ácido, irónico, vibrante y con una gran sentido del humor" que no pudo terminar debido a su trágico desenlace: "Nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor", dice la nota.

Por el momento, el libro no será presentado ante la prensa debido a la estancia de Ana Obregón en Miami hasta que pueda regresar a nuestro país junto a su nieta Ana Sandra, hija de Aless Lequio, nacida por gestación subrogada. Aunque en los últimos días se había rumoreado con la posibilidad de que la actriz no se quisiese enfrentar a las preguntas de los periodistas, finalmente parece no tener miedo y presentará la obra a su vuelta.