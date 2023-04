Bertín Osborne aclara la verdad sobre su nueva ilusión: "Gabi es una amiga especial, como muchas otras"

Hola, que en su edición digital habla de la nueva ilusión de Bertín Osborne, lleva a portada al cantante para aclarar la información. "Bertín nos aclara la verdad sobre su vida y el amor: No tengo ninguna intención de enamorarme".

El artista, que está inmerso de nuevo en la grabación de Mi casa es la tuya, habla con la revista para explicar que "es normal que salga con alguien" "Conozco a gente todos los días, tampoco me voy a quedar en casa".

La susodicha es María Gabriela Guillén, una joven modelo y empresaria, propietaria de un centro estético en Madrid, que conoció a Bertín durante una campaña de la firma de ropa El Capote, de la que es imagen el andaluz. Nos cuentan los que estaban allí que ya entonces surgieron chispas entre ambos.

Sin embargo, Bertín se pone taurino con sus respuestas y capea cualquier confirmación. "Llevo dos años y medio separado, puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Tengo 50 amigas. Si a cada una se le pone la etiqueta de novia, vamos a tener que escribir una enciclopedia".

"Claro que es una amiga especial, pero tengo otras 25 amigas especiales. Pero no tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Ha estado en casa dos o tres veces, ha venido siempre con amigas suyas, que son de Sevilla, vienen aquí, pasan el día. ¡Claro que salgo con chavalas, no voy a salir con soldados!", presume.

"No tengo ningún rollo ni enamoramiento ni nada serie". E insiste: "De ella me gusta todo, porque es una monada y un encanto de niña, pero insisto, ni es mi novia ni estoy enamorado". "La he visto ocho o diez veces en este tiempo y además algunas por terapias". Ya sabemos quién le hace la cara.

Bertín es un caballero que en declaraciones a Es La Mañana de Federico aclara que no quiere que la chica quede mal, porque, insiste, es un encanto. Pero de ahí al compromiso, del que huye, ahí un trecho: "A estas alturas de mi vida me sale un sarpullido… Me provoca la viruela y el sarampión al mismo tiempo". No le ve demasiado futuro a la relación: "Si después de un año no ha ido a más, no va a ir a más".

Y, por supuesto, hay palabras para Fabiola, la mujer con la que ha compartido dos décadas: "No tengo ninguna intención de enamorarme. No le he dicho te quiero a una mujer desde que se lo decía a Fabiola". En declaraciones a Es La Mañana, Fabiola ha contestado amable que "si él está ilusionado ella es la más feliz del mundo". "Me da un poco de pena que se cierre a vivir sin miedo una relación, que tenga miedo a equivocarse. La vida es así". Fabiola supo de esta historia este martes por boca del propio Bertín. "Él es libre, llevamos mucho tiempo separados, tiene que hacer mi vida, como hago yo". Y añade con picardía: "Es una mujer al más puro estilo Bertín Osborne".

Ana Obregón vuelve a sonreír

Hola dedica su portada a una Ana Obregón renovada: vestido de flores, hombros y brazos al aire y una gran sonrisa. La actriz y presentadora está en Miami desde que nació su nieta y ahora la pasea por las calles soledades de la ciudad en su carricoche de color rosa.

Aunque todos esperábamos una entrevista especial en la que ampliase el contenido del libro que se publica este miércoles 19, El chico de las musarañas no encontramos información en la revista al respecto. El volumen, en el que su hijo Aless plasma algunas de sus reflexiones, lleva varios días en el número 1 de la lista de ventas. Sin embargo sólo encontramos fotos de la polifacética. El resto son las declaraciones que ha realizado a través de las redes sociales y a sus periodistas de confianza en los últimos días.

Cayetano y su novia en Venecia

Semana dedica su portada a Cayetano Rivera y su nuevo amor, María Cerqueira, con una foto que parece de estudio. Los dos son jóvenes y guapos y lo lucen. Pero en realidad les han hecho una "pillada" en toda regla, ya que parece que ninguno de los dos está por la labor de vender exclusivas.

La pareja ha hecho una escapada de dos días a la ciudad de los canales y allí ha sido fotografiada en actitud cariñosa. Besos, confidencias al oído, abrazos y arrumacos que confirman que están viviendo una auténtica historia de amor. Los dos pasearon por el Puente Rialto, la Plaza de San Marcos, la Basílica e incluso hicieron no uno, sino dos románticos paseos por góndola, como dos turistas enamorados.

En Hola vemos su ex, Eva González, disfrutando de su hijo durante una jornada playera en Cádiz. Hace una semana la revista publicó varias fotos de la modelo cabalgando con el pequeño Cayetano.

Concha Velasco está "estable y muy bien cuidada"

Diez Minutos dedica su portada a Concha Velasco, ingresada desde hace meses en una residencia y rodeada de rumores sobre su estado de salud. Su hijo Manuel tranquiliza a los lectores de la revista, después de que el pianista Pablo Sebastián dijese tras su última visita que la genial artista tiene problemas de movilidad y Giorgio Aresu que se queja porque no ve a su hermano.

Manuel aclara que su madre está "estable, controlada y muy bien cuidada". Recibe visitas casi a diario y se ayuda de una silla de ruedas. Pero está contenta.

Cóctel de noticias

Vickyfede, la fan número uno de su primo Pablo. La hija de la infanta Elena ha demostrado ser toda una viajera. Ahora acaba de viajar a Barcelona, ciudad en la que ha acudido a ver a su primo jugar al balonmano. Victoria Federica se sentó en la grada a animar a Urdangarín junto a su tía, Cristina de Borbón Dos Sicilias, y la hija de esta, Victoria López Quesada. De ahí que Hola hable de "sus dos Victorias".

Feliciano, el primer entrenador de su hijo Darío. Semana publica varias fotos en las que vemos al tenista enseñando a su pequeño sus conocimientos en la materia que domina, el tenis. El niño apenas es más alto que la red pero ya se maneja con la raqueta. Desde la grada, su madre, Sandra Gago, graba el momento embelesada.

Una embarazada Cristina Pedroche, madrina orgullosa de la hija de Miki Nadal. Semana y Diez Minutos publican varias fotos del bautizo de la pequeña, fruto de la relación del humorista con Helena Aldea. Se da la circunstancia de que fue Cristina la que presentó a la pareja.

Richard Gere se muda a vivir a España. Hola asegura en exclusiva que el actor y su mujer española, Alejandra Silva, están planteándose vivir en nuestro país. Su visita a un reconocido colegio internacional y a varias propiedades en una exclusiva urbanización acompañados por una agente inmobiliaria hacen sospechar a la revista que el protagonista de "Pretty woman" ha elegido Madrid como futura residencia. Gere es un amante de Galicia, la tierra de su mujer, a la que viaja con frecuencia.

Shakira inicia su nueva vida en Miami. La estrella colombiana está centrada en la búsqueda de una nueva casa más alejada de las miradas indiscretas, leemos en Hola. Ha reformado la mansión que compró en 2001 en North Bay Road y ahora estaría mirando otra más espaciosa en las zonas de Normandy Shores e Indian Creek.

Rosalía y Rauw Alejandro, de compras. La pareja aparece en Diez Minutos saliendo de un supermercado en el que compraron agua, verduras y flores. Ella con tacones de aguja. Según la revista, suenan rumores de embarazo que ninguno de los dos ha confirmado.

El hijo pequeño de Julio Iglesias repite patrón. Según Hola, Rodrigo, el segundo de los cinco hijos de Julio y Miranda, mantiene una relación con Julia Weller, una guapa rubia de 25 años nacida en Holanda, el país de su suegra. Los dos suelen pasar largas temporadas en la finca que el cantante tiene en Málaga y en la que ya ha coincidido con el resto de hijos de Julio y con Miranda.