Bertín Osborne habla en esRadio sobre Gabriela y lo que más "le toca las narices" del romance

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Beatriz Miranda para tratar largo y tendido la nueva amistad de Bertín Osborne. Que comentó en persona y vía telefónica el debate, del que él mismo ha tomado la delantera aclarando su relación con María Gabriela Guillén (Gabi).

Con su buen humor habitual, Bertín Osborne comentó en esRadio que lo único que tiene que decir al respecto, y lo que "más me toca las narices es la frase hecha de ‘rehace su vida’. Si la vida la tengo hecha divinamente, no tengo que rehacer nada. Uno no tiene que vivir en pareja para tener su vida hecha. Yo vivo solo fenomenal".

Bertín ha bromeado diciendo que "cómo no me iban a ver con una chica, no me iban a ver con un soldado". Con ironía ha hablado de su "vida ordenada" subrayando que "claro que salgo. "Llevo dos años y medio separado. Salgo, entro, como y ceno. Lo hago con muchos amigos y muchas amigas. Lo que me jode es que digan que tiene novia y está enamorado. Eso lo único que lo puedo decir soy yo pero si no, no venden el reportaje".

Sobre su amiga Gabi, la calificó de una "tía estupenda, una niña responsable y trabajadora. Ella tiene un centro de terapia, es fisioterapeuta y ha abierto otro centro. Trabaja como una burra y es una monada. La veo de vez en cuando. Pero si me he enamorado tengo que decirlo yo. También tengo otras amigas", explicó, matizando -eso sí- que se trata de una forma de hablar. Si no, sería -dijo- "una falta de educación. Yo jamás diría algo así porque ella no se lo merece. Ella es ella y yo me lo paso fenomenal y la veo de vez en cuando, pero no es mi novia".

Bertín explico que no la ve todos los días ni todas las semanas: "La veo de vez en cuando. Yo no le pregunto su vida ni me importa. Lo paso muy bien". Y, concretando, que "nos hemos visto ocho diez veces en un año. Ella trabaja una barbaridad y yo también. ¿Tú crees que voy a estar pendiente de una relación? No me apetece nada".

El cantante y presentador, que además confirmó en esRadio la inminente grabación de Mi casa es la tuya, comentó sobre su amiga Gabi que "es una fisio maravillosa y tiene una cosa que te pone que es un aparato que te presiona las piernas. Me quita las contracturas de las pesas. Y a partir de ahí salimos a cenar". ¿Y cuál es la frecuencia de esos encuentros? Bertín fue igualmente claro al respecto: "Una vez al mes y a lo mejor dos pero no más de eso. A lo mejor a partir de ahora nos vemos más. Ya os lo diré, no tengo ningún problema", dijo con buen humor en Es la mañana de Federico.