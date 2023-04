Nuria Roca y Juan del Val: "Queremos mucho a Tamara Falcó"

Nuria Roca y Juan del Val llevan juntos 24 años y son padres de tres hijos, y su unión a día de hoy funciona a la perfección. Así lo han declarado en el transcurso de la presentación de la campaña de primavera-verano 2023 de la firma Cortefiel, que de nuevo ha pensado en ellos para protagonizarla. "Tengo que reconocer que no me libro de Nuria, afortunadamente (risas). Llevamos muchos años juntos trabajando en muchas cosas, es verdad que nos ofrecen hacer muchos trabajos juntos y no queremos; esto es una excepción. Nosotros hemos trabajo juntos desde que nos conocemos fuera de cámara, delante de los focos pensamos que tiene que haber un límite".

Juan del Val explica: "No queremos ser referente de nada, cada pareja tiene su historia, te aseguro que no somos nada pretenciosos. Llevar tantos años no significa que seamos una pareja modelo, ni mucho menos. Yo no identifico una ruptura con un fracaso, la gente tiene que estar junta hasta que lo deja de querer, y repito que no tiene por qué ser un fracaso. Nosotros estamos juntos y el motivo es muy simple: nos gustamos, nos reímos y queremos estar así, no hay un secreto especial. Tenemos mucha complicidad y somos bastante de verdad. Te aseguro que soy una persona fácil, aunque a veces parezca que eso no es así" .

Al preguntarle por la boda de su compañera Tamara Falcó, comentó que iría con traje azul marino. "La veo encantada, a Iñigo le conozco muy poco, creo que va a hacer varias despedidas de soltero, pero no voy a ir porque no tengo tiempo y no creo que me llame. Compartir una tertulia con Tamara es toda una experiencia, es una persona muy especial, es distinta a todo, y la verdad es que funcionamos muy bien los cuatro. Reconozco que me encanta y le tengo muchísimo cariño. Modestamente, el cariño es mutuo porque ella y yo opinamos siempre de manera diferente, que es lo maravilloso, pero yo la adoro. Hay una autenticidad en ella que me encanta y nos reímos mucho. Lo pasamos bien en la tertulia, en el camerino , preparándolo, siempre estamos muy a gusto". Así lo contó.

Al preguntarle por la posible aparición de Ana Obregón en El Hormiguero, dijo que no sabía nada de la negociación. "Es cierto que nadie cobra, te lo garantizo, y si Ana fuera seria fantástico, independientemente de lo que está viviendo, también por su trayectoria y demás. Es cierto que Pablo lo comentó hace unos días. Y con respecto a la decisión que ha tomado Ana, tengo que decir que yo estoy en contra de la gestación subrogada, lo he dicho siempre. Hasta ahí puedo hablar yo, que es algo mucho más genérico que lo personal de cada caso". De esa manera se despidió.

Por su parte Nuria Roca dijo que estaba encantada de ser de nuevo imagen de la firma. "Recuerdo que la primera vez que me compré ropa fue en Cortefiel, fue nuestro regalo de Navidad, nos llevaba mi padre para que eligiéramos. Es un recuerdo muy bonito·. Nuria confiesa ser "muy presumida, pero Juan es mucho más que yo, le encanta gastar e ir de compras. Juan y yo nos lo pasamos muy bien juntos, no reímos mucho, y nos gusta trabajar uno con el otro. Formamos un buen equipo, y en ese sentido nos retroalimentamos. Al ser muy diferentes en muchas cosas, nos nutrimos. A pesar de la imagen que tiene de polémico te aseguro que es muy bueno, es provocador, no es impostado, porque no tiene filtros. Eso es lo que más me gusta de él, tiene una personalidad arrolladora, es muy valiente, y he aprendido mucho, y creo que eso es bonito". La presentadora profundiza más en el carácter de su pareja: "Por ejemplo a Juan no le afectan las críticas, en cambio a mí sí", declaró.

Al preguntarle por Tamara, aparte de tenerle un gran cariño, dijo que cuando la conoció se llevó una grata sorpresa. "Es una mujer muy especial. Yo valoro mucho a las personas que hacen fácil el trabajo, nunca la he visto enfadada, y por supuesto que habrá tenido sus días malos y buenos, como todos, y eso no me ha repercutido como compañera. Me tiene ganada como compañera. He conocido a Iñigo, y pienso que hacen una pareja estupenda, tienen mucha química, se gustan mucho, que es fundamental".

Del tema Ana Obregón comentó que todo el mundo se quedó en estado de shock. "Todos hablamos de lo mismo porque se sale de la norma, aparte de su edad, que lo aplico igual a los hombres, la paternidad es independiente, cada uno la asume de forma responsable. Creo que se ha hecho un tema muy injusto porque es mujer. Yo no lo hubiera hecho con 68 años, pero yo no estoy en la cabeza de los demás, cada uno que haga lo que quiera. Creo que la maternidad subrogada es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa, hay que legislarlo y poner las reglas necesarias para asumirlo, porque no podemos ponernos de perfil y hacer como que no existe, y es lo que estamos haciendo". Así lo manifestó.