La influencer Laura Escanes sufrió un descuido en la calle que no pasó desapercibida para Sálvame, que no dudó en emitir unas imágenes que han despertado la ira de la ex de Risto Mejide.

La joven enseñó la ropa interior cuando se agachaba debido a lo corto de su falda. Y allí estaban las cámaras de Sálvame para captar una imagen de su trasero.

Ella, enfurecida, ha saltado a las redes sociales para escribir a los "señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores" un texto realizado "con mucha tristeza e impotencia".

"Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?".

Laura Escanes dice con contundencia a Sálvame: "Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante"