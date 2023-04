Alba Díaz, feliz por el encuentro entre su padre y su abuelo

Alba Díaz, hija del matador de toros Manuel Diaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, fue una de las invitadas a la cena organizada en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid por la firma de zapatos Martinelli para celebrar los el 50 aniversario de la marca.

Al preguntarle cómo se sentía después de lo ocurrido en la familia entre su padre y abuelo, me comentó que estaba muy feliz, al igual que toda la familia. Esta semana acudió con su madre a la premiere en Madrid de Montecristo, y se fotografió durante la fiesta posterior a la presentación con el protagonista de la serie, William Levy, el actor cubano afincado en Miami que está arrasando de una manera espectacular.

Alba con Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Una de las primeras en llegar fue Laura Matamoros, que no tuvo ningún problema en posar ante los medios y comentó que está encantada con la boda de su padre y con ser la madrina. Nada que ver con su hermana Anita, que se negó a parar y así no desvelar si acudirá al enlace. La relación de Kiko Matamoros con su hija es inexistente, para disgusto de su padre, y así es como siempre lo ha manifestado.

La actriz Juana Acosta siempre apuesta por el tacón y da mucha importancia al calzado. Hace unos días se pudo ver a la actriz en Ibiza en compañía de un desconocido, y al preguntarle, prefirió no dar explicaciones y se despidió para evitar hablar del tema. Otra de las invitadas que no quiso perderse la cena fue Belén Écija, hija de Belén Rueda y Daniel Écija, que ha seguido los pasos de su madre. "Me gustaría poder trabajar con ella, aunque prefiero dentro de un tiempo, cuando tenga mas rodaje, siempre me gusta que me aconseje. En unos días se estrena una serie en la que tengo un papel, que se llama Cuatro Estrellas , y estoy muy contenta".

Con Lucía de la Fuente | Archivo

Otra actriz joven que también asistió fue Lucía de la Fuente. "Estoy encantada trabajando con Antonio Resines, es una serie que se llama Serrines Madera de Actor, es una comedia, y lo estamos pasando muy bien. Trabajar con Antonio es todo un lujo por lo mucho que se aprende, y por lo bien que trata a todo el mundo. Es una persona fantástica. Tengo muchísima suerte" .