Tras salir a la palestra el nombre de Gabriela Guillem, la fisioterapeuta que se ha convertido en una de las personas especiales de la vida de Bertín Osborne ha sido interceptada por los fotógrafos para deshacerse en halagos con el cantante.

En declaraciones a Europa Press, Gabriela, que trabaja en una clínica de fisioterapia en Madrid, ha confirmado su buena relación con Bertín Osborne asegurando que son "muy amigos" y que es "maravilloso".

Sin ir más lejos, la también modelo ha asegurado respecto a la exclusiva de ¡Hola! confirmada en esRadio por el propio Bertín Osborne que no puede decir mucho más. "No puedo decir nada, en la vida no se sabe que va a pasar. Yo lo quiero muchísimo y nos tenemos mucho cariño y ya está, somos muy buenos amigos".

En cuanto a si está abierta al amor, Gabriela lo tiene claro: "sí, claro, pero es que eso nunca se sabe", lo que no tiene tan claro es si llegará a algo más con el presentador: "yo lo quiero mucho, es una persona muy especial para mí, yo lo he tratado como paciente y bueno... eso".

Eso sí, Gabriela ya ha desmentido una de las afirmaciones de Bertín en su primera aparición en la prensa desvelando que se han visto muchas más veces de las confesadas por el cantante: "Bueno, más, pero que eso es que como he visto a muchos amigos suyos".

Donde sí ha dado la razón al ex de Fabiola Martínez es en la existencia de más "amigos". Con una sonrisa en su rostro, la fisioterapeuta ha dejado claro que si él tiene más amigas, ella también tiene otros amigos: "bueno, él tiene muchas amigas especiales como yo también tengo muchos amigos especiales".