La sorprendente revelación del propio Bertín Osborne -primero en ¡Hola! y más tarde confirmada por el propio cantante en esRadio- de que tenía una amiga especial Gabriela Guillem, ha hecho correr ríos de tinta en la prensa del corazón. Y ahora es la revista Semana quien se suma a ello publicando las primeras imágenes de los dos juntos.

Aunque Bertín Osborne se ha esforzado en asegurar que no tiene una sola amiga, sino "muchas" y que no se embarcado en una relación seria, lo cierto es que ha sido la misma Gabriela la que, en su primera aparición ante la prensa, ha desmentido ese extremo asegurando que se han encontrado muchas más veces de las que el cantante dijo.

Según Semana las fotografías de la salida de la pareja son de hace un mes. Ambos fueron a un restaurante con unos amigos, que por tanto conocen perfectamente la relación de Bertín y Gabriela. Ambos están sonrientes y muy cómplices, y se fueron juntos y solos en el coche del cantante.

La reacción de allegados de Bertín no ha hecho sino empezar. Tal y como aseguró el periodista Daniel Carande en Ya hora Sonsoles, donde se emitieron las imágenes, las hijas de él no esperan conocerla, lo que indica que quizá se quede en un "rollete".

Pero su ex, Fabiola, sí dijo conocer a la joven antes de que apareciese en la prensa, pero no que mantuvieran una relación, sintiéndose apenada por la costumbre de Bertín de no querer vincularse sentimentalmente.