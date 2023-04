William Levy: "Si un hombre hace lo que me hizo Mercedes Milá, va preso"

William Levy continúa su periplo por nuestro país donde ha rodado la nueva serie de Movistar +, Montecristo. Durante la presentación de esta nueva ficción, ha ofrecido unas declaraciones sobre cómo vive el tema de masculinidad tóxica y el machismo desde la óptica de su profesión y la popularidad.

En una entrevista con El Mundo, el actor y modelo cubano se refirió a las declaraciones realizadas por Laura Londoño, su compañera en Café con aroma de mujer, en las que contaba que se había sentido incómoda en los rodajes por el comportamiento de algunos hombres. Sobre esto, William Levy apoya a su compañera, pero también cree que la sociedad ha llegado a un punto en que hasta un comportamiento "caballeroso" puede confundirse con machismo: "Hay veces que un hombre no quiere que la mujer salga adelante y sea exitosa en la vida. Pero hemos llegado a un punto donde si le abres la puerta a una mujer, te dice que por qué le abres la puerta. Eso me parece un poco feo".

Continuando con su reflexión, Levy explicó que desea enseñar a su hijo "a ser un galán", algo que no tiene que estar relacionado con "la masculinidad tóxica": "¿Cómo le enseño a mi hijo a ser un galán? ¿Cómo le enseño a mi hijo a ser un caballero si no hay una dama que quiere ser tratada como una dama?". Y se pregunta: "¿Por qué decimos que todo es masculinidad tóxica?".

Sobre esto, el actor cubano cree que a una mujer "le gusta un hombre masculino". Pero aclara: "El ser macho no significa ser machista. No ser machista no significa que seas femenino como hombre. Lo más lindo en una mujer es que sea femenina. Una mujer puede decirte 'vete a la mierda' siendo femenina. Una mujer puede ser la más cabrona del mundo siendo femenina. No tienes que portarte como un macho, como un hombre".

La intensa ‘amistad’ de Mercedes Milá

Levy quiso recordar su comentada relación con Mercedes Milá, fan declarada del actor, al que ha dedicado declaraciones de amor a través de las redes sociales en más de una ocasión. Un divertido juego que de ser al revés, llevaría "preso" al hombre según el cubano: "¿Cómo se habría visto si quien lo hiciese hubiera sido un hombre? Va preso, va preso ¿o no? Entonces, estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos". No obstante, apunta que su relación con Milá es muy buena y no considera que esas palabras amorosas desde el fanatismo sean algo malo: "Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Me abraza y es algo normal (…) No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentí acosado sexualmente". Una mujer en cambio, podría alegar que sí se habría sentido perseguida: "Es diferente, ahí está. Por eso es que somos diferentes el hombre y la mujer. No somos iguales".

En los últimos meses Milá ha bromeado en sus redes sociales sobre la poca atención que le presta el cubano de un tiempo a esta parte, algo a lo que el actor no le da importancia: "Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema (...) La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida".