Alex González, amén de ser un reconocido actor, galán de grata presencia en las pantallas, es un seductor nato, cuya lista de amores no se ha detenido en los últimos años. Su última conquista había sido María Pedraza, una estupenda y bonita actriz, de escultural cuerpo, con la que acaba de romper tras dos años de relaciones. Ella ya tiene nueva pareja y él aún no conocemos qué pasos dará en ese sentido, porque no es amigo de pasar temporadas en soledad.

Alex, cuya popularidad tras su personaje de El Príncipe le reportó posteriores contratos sobre todo en series televisivas, fue novio de la cantante mallorquina Chenoa, ahora ya afortunadamente feliz tras sus varios fracasos sentimentales. Después, el actor se enamoró de Adriana Ugarte, una interesante y atractiva actriz. Posteriormente, sus amores tenían los siguientes nombres: Rocío Camacho, la presentadora Beatriz Montáñez, su entrenadora Amaya Méndez, la actriz Hiba Abouk (de triste actualidad por su fallida pareja), la piloto Carmen Jordá, Blanca Rodríguez, diseñadora, Gabriela Andreda… Quizás nos quedemos cortos.

En cuanto a María Pedraza, que en estos dos años junto a Alex González, aparecía radiante a su lado en sus continuos viajes compartiendo arrumacos y toda clase de ósculos, abrazos e intimidad, dando la impresión de que iban a estabilizar sus vidas, se ha llevado un buen chasco, aunque en seguida ha encontrado a quien, de momento, da la impresión de que puede ser su nuevo compañero sentimental: el piloto de carreras, madrileño, de Majadahonda, Víctor López, que tiene veinticuatro años, con quien ha pasado las vacaciones de Semana Santa. Parece que ese mundo de los circuitos de competiciones deportivas le atrae a la guapa actriz, pues no hace mucho se la vio en Portimao, localidad portuguesa, junto a Marc Márquez. El tal Víctor, no tiene la fama de este último, pero ha fichado por un gran equipo británico y se le considera un futuro campeón.

María Pedraza debe su notoriedad a un par de series de televisión, Élite y La casa de papel. En ambas compartió los rodajes con el galán murciano Jaime Lorente, con el que mantuvo un romance. Después es cuando en otra serie, Toy Boy, coincidió con Alex González, y allí comenzó ese idilio de dos años, ahora terminado. Mas queda dicho que no está triste, que ha recuperado su sonrisa y la esperanza al contar con otro posible gran amor. Lo aventuraba un antiguo refrán: "La mancha de una mora con otra verde se quita".