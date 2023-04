La actriz Paula Echevarría es imagen de la nueva colección de la firma de joyas Agatha París, que lleva por título "Los favoritos de Paula". Durante la presentación aprovechó para comentar el buen momento personal que está viviendo, al igual que el profesional, así como su maternidad. "Hay tantas joyas bonitas que es difícil elegir. Esta firma lleva muchos años y tiene de todo, pero nunca me imaginé este volumen de diseños". Así lo contó.

A lo largo del encuentro con los medios confesó lo mucho que le gustan las joyas y que duerme con 7 pendientes que tiene en una oreja, porque no quiere quitárselos cada noche. "Al principio lo hacía, pero al final me he acostumbrado y no pierdo tanto tiempo. La verdad es que no paro, y estoy muy contenta con todo lo que estoy haciendo. Hace unos días fue el cumpleaños de Miki y le llené la casa de globos, fue muy galáctico, lo pasamos todos muy bien y el crío mucho más. Ya no es un bebé, es un niño, se me ha pasado todo muy rápido, pero lo estoy disfrutando mucho y eso es lo que más me gusta".

La campaña de Paula Echevarría | Archivo

Paula tiene a Daniella, fruto de su anterior matrimonio con David Bustamante. "Tengo de todo, una adolescente y el peque de dos años, y reconozco que tengo mucha suerte. Además estoy preparada para cuando me presente a un novio. Hay veces que ya me echa algún pulso, como es normal, pero luego es poco rebelde. Solo quiero que sea feliz y esté tranquila", confesó.

La influencer reconoció que echa de menos su faceta de actriz. "Echo de menos rodar, pero estoy disfrutando de gestionar mis tiempos y sobre todo esta segunda maternidad".