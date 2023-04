Los tratamientos en Rumanía a los que se sometían Juan Carlos y Santiago Carrillo para "asaltar camas"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la presencia del Rey Juan Carlos en España y su visita a unos médicos especialistas en regeneración celular en País Vasco.

Unos tratamientos que, en realidad, no resultan extraños para Juan Carlos. Tal y como desveló Federico Jiménez Losantos en esRadio, ya cuando el monarca tenía "cuarenta años" se sometía a ellos.

En concreto, a los de la doctora Ana Aslan en Rumanía, con la que Juan Carlos llegó a estar "obsesionado". La médico trabajaba con "tejidos de fetos y abortos" y a ella acudían no solo Juan Carlos sino también el fallecido Santiago Carrillo... y no solo por reforzar su juventud sino sobre todo para someterse a "tratamientos por su obsesión genital. Estar jóvenes para la cosa, no para correr la maratón sino para asaltar camas".

Ambos se sometieron a estos tratamientos desde los años setenta, por lo que no resulta de extrañar que Juan Carlos siga recurriendo a estos tipos de avances curativos.

Se desconoce cuando Juan Carlos emprenderá su regreso a Abu Dhabi, donde reside tras los escándalos por corrupción sucedidos después de su abdicación. "Si no vive en España es por su miedo al Fisco. Se puede ir a la casa de Alberto Alcocer o su amigo Pedro Campos. Pero entonces -explicó Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico- "tendría que pagar aquí y lo que tenga fuera se lo vigilarían desde aquí".