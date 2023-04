La pareja (o ex pareja) formada por Cayetano Rivera y Eva González destacó durante los últimos meses por mantener una relación de lo más cordial. Hasta el punto de que no faltaron los rumores de reconciliación y acercamiento en la prensa.

Evidentemente, la aparición de la presentadora María Cerqueira complicó el asunto. Y, efectivamente, las últimas imágenes de Cayetano Rivera y Eva González aparecidas en la portada de Diez Minutos certifican un evidente enfriamiento de la relación.

La presentadora de La Voz y el torero aparecen en estas imágenes exclusivas en el centro escolar donde estudia el pequeño Cayetano, su hijo en común de cinco años. Acudían a una tutoría, pero lo relevante son las caras: ninguno de los dos parecía conforme con la necesidad de encontrarse con el otro cónyuge.

Eva y Cayetano en portada | Diez Minutos

Llegaron por separado y se fueron por separado, y sin mediar palabra entre ellos. Eso, al menos en el exterior, pero dentro de la tutoría no parece que la cosa fuera mejor entre ellos por sus caras serias a la salida. Evidentemente la pareja hace esfuerzos por el bienestar de su pequeño, pero ahí acaban los lazos entre ellos.

Eva González se quedó en la puerta charlando con un grupo de madres y cuando vio que salía él, se giró para mirar hacia otro lado. Cayetano no pudo ocultar su sorpresa ante esa actitud y apretó el paso para desaparecer lo más rápido posible.

Atrás queda una larga relación con notables altibajos (como el de la aparición de Karelys Rodríguez) y alguna ruptura previa, pero siempre estable y reconocida en el panorama mediático español.

No sabemos si entre los planes de Cayetano y María Cerqueira está pasar por el altar, pero de lo que no cabe duda ninguna es que ambos están exprimiendo al máximo su tiempo libre y que su relación va viento en popa. Eso sí, la discreción sigue siendo la característica principal de los tortolitos que, por el momento, no han dado el paso de hablar públicamente sobre su amor.

Seis meses después de conocer la triste separación entre Cayetano y Eva González, trascendía esta relación. Ambos se conocieron hace años en Portugal cuando María entrevistaba al diestro y ahora parece que la relación profesional ha dado paso a este amor incipiente que no deja de sorprendernos.