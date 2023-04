'Supervivientes' toma medidas drásticas tras los insultos y amenazas entre los concursantes

La incorporación de Yaiza Martín como concursante tras el abandono de Gema Aldón por un problema de salud no ha estado exenta de polémica. La canaria llegó al concurso en pleno revuelo por las infidelidades del influencer de los bocadillos a su mujer. Gracias al desparpajo demostrado en los platós de televisión y aprovechando que quedaba un hueco libre entre los concursantes, la organización decidió que ocupase ese lugar como concursante de pleno derecho sin ser conscientes de su complicada personalidad y sus comportamientos agresivos.

Sus enfrentamientos con Adara y especialmente con Asraf ya eran una constante en las últimas semanas y los seguidores del programa pedían su expulsión inmediata por sus comentarios "racistas" y su tono amenazante. El último episodio, el que ha supuesto su expulsión, fue sobre el que giró la gala de este jueves, donde el novio de Isa Pantoja aseguraba que su compañera le había llamado "tarzán" y "maricona" y le había amenazado con llegar a las manos aprovechando que las cámaras no estaban grabando.

La canaria negó estas acusaciones y los testigos de los hechos, Raquel Arias, Diego Pérez y el propio Ginés, negaron haber escuchado estas palabras, por este motivo, la organización con Jorge Javier Vázquez al mando quisieron llegar al fondo del asunto y hablaron con todas las partes. Una de las que mostró su apoyo a Asraf fue Alma Bollo, a pesar los múltiples enfrentamientos que ha tenido con el novio de su prima: "Asraf no es de mi agrado pero esto me parece vergonzoso. Esto solo pasa desde que está Yaiza aquí porque es muy agresiva", reconoció. Incluso su defensor en plató se vio incapaz de defenderla: "Las faltas de respeto y los insultos no se pueden permitir, tiene que dar explicaciones".

Finalmente, y cuando todo parecía perdido para Asraf al no contar con el apoyo suficiente, el presentador desveló que el cámara había llegado a tiempo para grabar una parte muy reveladora de lo sucedido. En las imágenes se escucha claramente a Yaiza llamar "maricona" a Asraf y a Ginés avisando a su novia de la llegada del equipo: "Ya están las cámaras". Con estas pruebas, finalmente la organización decidió expulsar definitivamente a la canaria y suspender el televoto de esta semana.