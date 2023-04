Antonio David se niega a volver con Marta Riesco y ella amenaza con contar la verdad

Unos días después del anuncio de su ruptura, Antonio David Flores ha regresado a Youtube con un directo de casi tres horas donde ha hablado sobre las últimas polémicas que rodean su vida: el enfrentamiento judicial con María Patiño, la Operación Deluxe así como del fin de su relación con Marta Riesco.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre los hechos que desencadenaron su decisión de terminar con la relación, Antonio David confirmó que no hay "retorno": "Hemos roto y es una ruptura sin retorno, o sea, no vamos a volver. Va a tener mi ayuda, mi apoyo como amigo siempre, toda la vida". El exguardia civil asegura que ha recibido ofertas para contar la historia en medios de comunicación, se niega a "comercializar su vida privada": "Ni Marta ha hablado y quien la conoce bien sabe que no va a hablar. Yo no he hablado. He recibido ofertas de directores de revistas para hacer una exclusiva".

Antonio David Flores: Mi relación con Marta Riesco ha terminado: NO VAMOS A VOLVER, mi amistad la va a tener toda la vida.

También explica porque no se ha manifestado tras ser señalada Rocío Flores por Marta.https://t.co/Qm5ajvlkKe pic.twitter.com/JakTKEHlGV — El Indio de la Marea (@Jero20033756) April 28, 2023

Sobre el señalamiento de su hija Rocío Flores por parte de Marta Riesco como causante de la ruptura, así como de las críticas que ha recibido Antonio David por no salir en defensa de su hija, también se ha pronunciado: "Todos esos mensajes que he ido leyendo poco tienen que ver con la realidad. Algunos mensajes incluso diciendo que no defiendo a mi hija. Voy a aclarar esto también para que ya quede claro. Rocío desde hace tiempo, mucho tiempo me pidió que no hablara de sus temas personales, que no la defendiera, que no tratara nada en absoluto en relación a ella y han pasado muchas cosas a lo largo de este último año y respeté su decisión y lo voy a seguir haciendo, ¿vale?".

Marta Riesco no ha tardado en reaccionar a las palabras de su ex mostrándose visiblemente molesta por la actitud despreocupada del malagueño en un momento del directo en el que bromeó sobre la culpabilidad del perro en la ruptura. "Siento una vergüenza inmensa y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo. Pero saldré adelante", ha escrito en su cuenta de Instagram, advirtiendo de que puede hablar y contar la verdad sobre lo que ha vivido: "Y no te preocupes que ya me reiré yo, Ahora me tocará a mi, ¿no?", añadió junto a la imagen de un anillo.

Finalmente, Marta volvió a hacer referencia a Rocío Flores, asegurando una vez más que ella es la culpable de la ruptura y señalando también la culpabilidad de Antonio David al permitir que esto sucediera.