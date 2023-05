Gloria Camila explica por qué no acudió a la comunión de su hermano José María

Desde primera hora de la mañana del sábado llamó la atención la ausencia de Gloria Camila Ortega en la comunión de su hermano José María, pero lo cierto es que solamente había que ver sus redes sociales para saber que la joven tenía exámenes por la mañana. Un motivo que la excusaba de perderse la ceremonia en la que su hermano recibía la primera comunión, pero ¿por qué no fue después?

"Por supuesto que estaba invitada", explicó sobre la celebración a la que tan solo acudieron unos pocos miembros de su familia, entre ellos, su padre, su hermano José Fernando y sus tíos. "En otras circunstancias no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo ir a una comida donde no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir y estar con ciertas personas las cuales creo que nos han faltado al respeto. Han hecho comentarios y han contado cosas que no son ciertas", dijo.

"Así que he dicho, ‘no pasa nada, a mi hermano le voy a ver otro día’. Se hará otra cosa y ya está. Que lo celebre con la familia de Ana. Mi padre evidentemente es el padre y mis tíos fueron para que no estuviesen solos. Al final es mi hermano pequeño", explicó, dejando claro que la relación con Ana María está rota. "Le deseé mucha suerte. Le dije que le quería muchísimo. Luego estuve pendiente todo el tiempo. Me mandaron fotos y vídeos", confirmó.

Tras la Comunión, José Ortega Cano se fue con su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto y su hijo José Fernando hasta un restaurante en la urbanización donde vive su hija Gloria Camila. Todos se bajaron del coche y entraron en este conocido local, se sentaron y tomaron algo. Ni rastro del protagonista del día, José María, que se quedó con su madre y la familia de ésta. Minutos más tarde de asentarse en el bar, aparecieron en escena Gloria Camila y su novio David.

Vestidos de sport y paseando a su mascota, Gloria se dejó ver muy cariñosa con sus tíos y con su hermano. Incómoda con la presencia de los medios de comunicación, la joven se quejó en varias ocasiones a los camareros sin obtener una solución.

La hija del torero se sentó con su familia y disfrutó de su presencia, pero no de su hermano José María, que era el protagonista de este día. Después de tomarse un aperitivo y varias consumiciones, Ortega, Mari Carmen, Aniceto y José Fernando se fueron al sitio donde se celebró la comunión junto con la familia de Ana María Aldón pero Gloria se fue a comer con su chico.