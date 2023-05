La fuente que podría haber filtrado el nombre de la falsa hija de Juan Carlos I

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Miranda para tratar todos los temas de la actualidad social. Centrada en el sorprendente comunicado del rey Juan Carlos I negando la paternidad de Alejandra de Rojas, una maniobra que podría haberse convertido en su gran error al haber puesto en disparadero, y dado cierta credibilidad, a los rumores esa supuesta hija secreta con la condesa de Montarco. "Si no hubiera salido el comunicado hubiera sido una anécdota de tres días", opinó el periodista Daniel Carande.

La crónica rosa de esRadio y Es la mañana de Federico así lo consideró. La periodista Beatriz Miranda considera que lo más "sospechoso" es el propio desmentido de Juan Carlos I a última hora del viernes. "No significa nada porque la fama le precede; un desmentido de Juan Carlos tiene valor periodístico pero no sé hasta qué punto".

Es más, el silencio de Alejandra de Rojas -consideró- "le perjudica aunque esté bien asesorada" por abogados. "En el caso de que fuera verdad, no creo que les interesase el escándalo a ninguno de ellos. A Alejandra le perjudica muchísimo. Y que los periodistas no pongan el apellido para que se lo pongan los demás, también me parece un error. No puedes tirar la piedra y esconder la mano. Lo de la hija secreta vende más que el dinero del Rey Emérito, España es así".

El periodista Daniel Carande apuntó otro factor relativo a los desmentidos y comentarios oficiales. Casa Real, que nunca entra en este tipo de manifiesto, dijo en este caso concreto que "no les consta". Una declaración que ya es -según Daniel Carande-, "una respuesta muy diferente" a la habitual, ya que "nunca dicen nada".

Miranda se aventuró a lanzar en este sentido una suposición. "Estoy convencido de que una de las fuentes es Corinna. Ella ha ido contando cosas a distintos medios aunque ha acabado tarifando con muchos. Es una suposición".

A lo que añadió en esRadio una revelación sobre la citada Alejandra de Rojas y su situación personal: "Me han contado que ella no quería entrar en desmentidos, iba a tomar nota con abogados e iba a demandar. Lo que me dijeron es que no estaba en su mejor momento personal. No sé lo que le ha podido pasar. Pero sí que todo esto ha llegado en un momento en que no le viene nada bien".