La ausencia de Gloria Camila en la comunión de su hermano José María ha generado todo tipo de críticas en redes sociales. Tantas que la propia hija de Ortega Cano ha tenido que aclarar los motivos que tuvo para no asistir a la totalidad celebración en torno al hijo de su padre con Ana María Aldón. Algo que han aprovechado otras "celebridades" como Gema Aldón para atacarla.

La comunión de José María ha sido uno de los eventos más esperados por la familia de Ortega Cano y Ana María Aldón. A pesar de la ausencia de Gloria Camila en la comida, el evento ha sido calificado como un éxito por parte de todos, que no han dudado en compartir numerosas fotos y mensajes en las redes sociales para celebrar la ocasión.

Y la causa fue precisamente la señalada en anteriores ocasiones, sin más secretos: estaba enfrascada en sus exámenes de carrera. "Estaba justo haciendo los exámenes y como bien he dicho en las redes, para mí lo importante era poder estar en la iglesia que es como el momento más emotivo, más interesante y más importante. Y luego, pues evidentemente a una comida en la cual se puede cortar la tensión, pues prefiero no ir y ya está".

Y respecto a las declaraciones de Gema Aldón, que ya salida de Supervivientes dijo que no se la había echado en falta, Gloria Camila manifestó tajante que en su entorno "tampoco echamos de menos a nadie en general".

Por otro lado, la reciente ruptura entre Michu y José Fernando, el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, ha sido relacionada con la ausencia de ella en la celebración de la comunión de José María. Sin embargo, Gloria Camila ha preferido mantenerse al margen y no hacer comentarios al respecto: "No lo sé, no lo sé. Lo que te puedo decir es que era súper cerrada la comunión y no había nadie más invitado y ya está. Lo demás no sé decirte".