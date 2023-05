Belén Esteban llora ante el regreso de Jesulín a Telecinco: "El padre de mi hija es Miguel"

Jesulín de Ubrique regresa próximamente a Mediaset España como primer invitado de la nueva temporada del programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya. El formato de entrevistas regresa a la parrilla de Telecinco después de meses de ausencia y lo hace por todo lo alto con el torero como principal atractivo. Sin embargo la vuelta del torero a la cadena donde tanto se le ha cuestionado no parece del agrado de todo el mundo. Es el caso de Belén Esteban, madre de su primera hija, quien se ha mostrado indignada con las primeras imágenes que se han podido ver de la entrevista.

Con lágrimas en los ojos, la colaboradora de Sálvame ha reprochado al torero que no haya ejercido de padre de su hija Andrea, agradeciendo a su familia que nunca la hayan dejado sola: "Tengo que agradecer a varias personas en mi vida. Mi padre, que ya no está que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y Juan, a mis cuñadas Sandra y Alma". Pero sobre todo ha querido agradecer a su marido, Miguel Marcos, que haya ejercido de padre sin tener obligación de hacerlo: "Quiero agradecer sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por que sabes qué? Que él tiene su familia y nosotros tenemos la nuestra. Somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien", dijo la tertuliana entre lágrimas al escuchar un vídeo de Jesús hablando de sus hijos.

Belén ha querido dejar claro que ha sido Miguel Marcos quien siempre se ha preocupado y ha cuidado de su hija. Unas palabras que tal y como señaló Belén, espera que "no le pasan factura" con su hija, a la que un juez concedió el anonimato y razón por la que Jesulín de Ubrique tiene "mucha suerte": "Si ella me dejará hablar, madre mía. Haría más audiencia que Tu cara me suena. Pero ese día no va a llegar porque ella no quiere. Ella es lo que más quiero en mi vida y su padre no sabe ni dónde ha estudiado. No sabe nada de ella".

Finalizó recordando que Andrea lleva "cinco años" esperando esa conversación pendiente que Jesulín dijo tener con su hija cuando fuera mayor de edad. Una charla entre padre e hija que nunca llegó.