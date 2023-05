Isabel Gemio: "El mundo de la solidaridad no es nada fácil"

Isabel Gemio vive volcada en la fundación que lleva su nombre, y su principal objetivo es el de recaudar fondos, por la creación de tratamientos para pacientes que tienen enfermedades raras, como es el caso de su hijo Gustavo, que 'padece distrofia muscular Duchenne. Ayer se presentó un documental que lleva por titulo Resilencia, en la que se puede ver a una serie de niños con enfermedades raras, como viven y los cuidados que necesitan. Unas imágenes muy duras, que demuestran la cruda realidad.

"En esta ocasión no lo he dirigido yo, y no he hecho nada, la fundación lo que ha hecho es darles contactos, testimonios de enfermos al realizador José Barrio y al director marco Vega, que lo han hecho de manera totalmente altruista, poniendo su tiempo, su dinero, sus medios, sus cámaras, porque colaboran con la fundación. Afortunadamente tenemos muchos colaboradores de todo tipo", así lo explicó.

Al preguntarle por su hijo, me comentó que estaba estable." Estamos en una etapa bastante buena, de vez en cuando tiene sus altibajos, lo normal en este tipo de enfermedad. Sigue con su chica, llevan 6 años juntos, y la felicidad es tan grande que no te lo puedes ni imaginar". Confesó.

A lo largo de la conversación que mantuvimos, me dijo que ahora tiene un poco más de tiempo par ella, y se cuida, hace pilates, una alimentación sana, y la verdad es que se nota, porque está muy guapa: "Mi corazón está tranquilo y muy bien, y eso es fundamental. Hay que tener el corazón bien."

Isabel no para y siempre tiene planes de futuro. " Siempre hay que hacer cosas, no hay que olvidar que venimos de la pandemia, eso ha sido terrible para las fundaciones, no pudimos hacer eventos, sin que las empresas no pudieran darnos dinero por la crisis por la guerra y tantas cosas, y nos tenemos que mover mucho más ahora. El mundo de la solidaridad no es nada fácil, y en España la cultura solidaria continuada, no está muy arraigada, y para la ciencia hay muy pocos apoyos institucionales, privados, que para cualquier otra cosa. La ciencia siempre es la última, y todos necesitamos de la ciencia, de un tratamiento, las enfermedades se radican con la investigación, es así de claro".

La presentación corrió a cargo de Isabel, que agradeció mucho la presencia de todos, los que acudimos, y se pudo ver a su hijo pequeño, Diego, muy pendiente de su hermano, a Eloy Arenas, Carlos García Revenga, que es patrono de la fundación, y no quiso hacer ningún comentario sobre don Juan Carlos, y los últimos acontecimientos, sobre su paternidad, entre otros.