La verdad sobre la supuesta pelea "a golpes" de Piqué y el hermano de Shakira

Gerard Piqué viajó hace unos días hasta Miami para reunirse con sus hijos Milan y Sasha que residen allí junto a su madre Shakira desde hace semanas. Apenas unas horas después de su llegada a la ciudad, la periodista Verónica Bastos del canal Telemundo, aseguró que el deportista tuvo un fuerte encontronazo con su excuñado, Tonino Mebarak. Según la información difundida en el programa La mesa caliente, el hermano de Shakira se habría enfrentado a Piqué tras una dura discusión con Shakira.

"La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana", aseguró Bastos, señalando que la discusión se había "tornado violenta". "Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente", añadió.

Aunque los implicados no se han pronunciado sobre este asunto, sí lo han hecho fuentes cercanas a los protagonistas, que desmienten a Libertad Digital que haya ocurrido tal enfrentamiento.

Lo que sí que es cierto es que el catalán se ha alojado en un hotel de lujo con piscina donde recibió a sus hijos a los que llevaba semanas sin ver. Concretamente desde que Shakira abandonase nuestro país definitivamente.