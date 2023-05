Tamara Falcó, en urgencias y con muletas tras sufrir una caída en 'El Hormiguero'

Tamara Falcó se ha convertido en la gran protagonista del último programa de El Hormiguero. Como cada semana, la marquesa de Griñón acudía a su puesto de trabajo en el espacio presentado por Pablo Motos para hablar debatir junto a sus compañeros Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val sobre temas de actualidad. Ya al comienzo de la noche, se pudo ver a la colaboradora con muletas, evidenciando que algo le había ocurrido hasta que finalmente hizo su aparición en el plató.

"Hoy Tamara ha venido, se ha caído por unas escaleras y luego lo comentamos. Tiene el pie un poco...", comenzó diciendo el presentador pero tranquilizando a su familia de que todo ha sido un susto. "Está perfecta", aclaró Motos. "Soy nueva con esto de las muletas", dijo Tamara sin perder la sonrisa y restando importancia al accidente. "Venía corriendo a la tertulia y me gusta llevar los zapatos un poco grandes y me he caído", explicó. Pese a todo, no quiso faltar a su cita: "Aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir. Show must go on".

La hija de Isabel Preysler aseguró que es "su primer esguince" y por el momento no tenía "mucho dolor". "Pues ya verás mañana", apuntó su compañera Nuria Roca. Esto dio pie a una charla sobre las experiencias que los colaboradores habían tenido con vendajes y escayolas, sin embargo Tamara parecía muy tranquila: "Yo ahora voy a ir al fisio y me ha dicho que me lo recoloca".

Y así fue. Sin perder el tiempo, la socialité se marchaba directamente a una clínica de guardia en el centro de Madrid, en cuya puerta se podía leer 'quiromasajista', para intentar solventar esta 'mala pata' que podría arruinar su boda de no tratarse a tiempo.

Según informa Europa Press, tras varias horas en el interior, y ya entrada la madrugada, Tamara salió de la clínica con la única compañía de su perrita Jacinta, que la acompañó al programa en esta ocasión, y con la ayuda de unas muletas con las que caminó con dificultad hasta el coche que la esperaba.