Corina Mrazek, representante de Tenerife, fue elegida la noche del sábado como la nueva representante de España en el concurso internacional de Miss Mundo. La gala se celebró en la localidad canaria de Los Realejos, casualmente el pueblo natal de la ganadora.

Tiene 22 años y es tripulante de cabina de pasajeros y guía turística. Como primera Dama de Honor, la representante de Canarias Charlotte Harrison, y la segunda, la granadina María Arcos.

Un concurso que no solo valora la belleza, sino un conjunto de cualidades y valores como una causa social que apoya cada candidata y que justifica su año de reinado.

"Estoy muy emocionada y a la vez muy feliz. No me lo esperaba. Aunque sabía que era favorita, pero preferí pensar en negativo y que podría pasar cualquier cosa y luego llevarme la desilusión".

"A medida que iba transcurriendo el concurso y llegaba a la final estaba súper tensa. Al ser la gala en mi pueblo, la responsabilidad era muy grande. Tengo que agradecer el gran cariño que me demostró la gente", dijo.

Las ganadoras del concurso | Archivo

"Una vez coronada, el abrazo de mi madre fue muy emotivo. Me dijo lo mucho que me quería y lo orgullosa y feliz que se se sentía. Estaba tan nerviosa la pobre que tuvo que ir a Urgencias antes de la gala", reveló Corina.

"Después de conseguir la corona, soy consciente de que me va a cambiar la vida, y lo que de verdad espero es poder dejar a España en un buen lugar en el certamen internacional. Me gustaría dedicarme a la moda, dar el salto a la península y estoy abierta a todo lo que pueda venir. Mis medidas son 85-63-95".

Pérez Gimeno y Daniel Carande con las aspirantes | Archivo

Así es como se define Corinna: "Soy una mujer constante, luchadora, apasionada y auténtica". Al preguntarle cómo está su corazón, reconoció que lo tiene ocupado pero sin entrar en detalle. "Soy Aries y los de este signo somos muy enamoradizos. Él siempre me ha apoyado y procuro que los que me rodean estén de acuerdo en mis decisiones. Soy hija única. Mis compañeras me han felicitado todas. He tenido muy buena relación con todas.y no hemos tenido en esta semana de convivencia ningún problema. Mis referentes como modelos y anteriores misses son Sofía del Prado y Mireia Lalaguna. Me considero una mujer guapa, me cuido, hago una vida sana y una dieta equilibrada".

Un instante de la gala | Archivo

El certamen de Miss Mundo es el más antiguo de todos los que se siguen celebrando. Hay que recordar que Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, fue Dama de Honor en el año 1961, Bárbara Rey semifinalista en 1971, Lorena Bernal en 1999 y Carla Barber en 2011. Mireia Lalaguna fue la única española en alzarse con el título de Miss Mundo hasta el momento.

El encargado de dirigir el evento fue Cres del Olmo y su organización "Nuestra belleza España". Él es el director nacional de la marca Miss Mundo en nuestro país.