Pablo Motos ha sorprendido a sus numerosos seguidores de Instagram con una impactante fotografía. El presentador explica, posando con un brazo vendado, en ropa interior y bata, que se ha roto el 90% del tríceps y que esta noche explicará los detalles en El Hormiguero.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama "Supermanco", dice, no sin sentido del humor.

Un resignado Pablo Motos asegura, por tanto, que seguirá presentando el programa aún con el brazo escayolado. Su publicación ya está recogiendo todo tipo de comentarista alguno de compañeros famosos como Maxim Huerta o Marta Hazas.

El dolor de la rotura de tríceps es inmediato y notable, y no permite estirar el codo. Suele ser fácil de percibir ya que se escucha un chasquido fuerte. Suele producirse al practicar deporte, como hace el propio Pablo Motos, que no obstante dará explicaciones al respecto la noche del lunes.

Anteriormente también se había sometido a una operación del hombro izquierdo, y no dudó en presentarse en el plató en cabestrillo.

El presentador de El Hormiguero ha sido noticia también este lunes al publicar la revista Semana imágenes exclusivas de su quedada con Ana Soria y Enrique Ponce, con los que mantiene una gran (y desconocida hasta ahora) amistad.