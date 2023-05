De la reaparición de Carmen Jordá al saludo de Alcaraz y Messi: las imágenes de los Premios Laureus

4 / 11

Messi y Antonella

Leo Messi, que llegó acompañado de su mujer Antonella Roccuzzo, hizo doblete como Mejor Deportista masculino y como miembro de la selección de Argentina, elegida mejor Equipo tras su éxito en el Mundial de Catar. "Estaba mirando los nombres de las increíbles leyendas que ganaron el Laureus Sportsman of the Year Award antes que yo: Schumacher, Tiger Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic... Me doy cuenta que pertenezco a un selecto grupo, y es un gran honor para mí", dijo el argentino.