Rocío Flores y Antonio David Flores celebran el final de 'Sálvame': "Han muerto matando"

El precipitado final de Sálvame ha supuesto una revolución no solo en redes sociales, sino también entre los famosos que durante años han sido víctimas de las malas artes de la productora, La fábrica de la tele. Una de las últimas en pronunciarse sobre la cancelación del programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha sido Rocío Flores, probablemente la mayor damnificada de la emisión del documental protagonizada por su madre, Rocío Carrasco pues no solo supuso el despido de su padre de su puesto de trabajo sino que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la llamada marea fucsia, los fieles defensores del testimonio de su progenitora.

En un directo de Instagram, la hija de Antonio David Flores ha hablado sobre el final del espacio tras 14 años en antena: "Referente a la noticia que ha salido este fin de semana, es comprensible que me escribáis. No doy mi opinión en profundidad por motivos obvios. Tengo un proceso judicial abierto con todos ellos. Me mantengo por eso al margen", ha comenzado diciendo la influencer que aún espera que se haga justicia con ella.

A pesar de las durísimas acusaciones que se han vertido en su contra en los platós de citada productora, Rocío siempre se ha mantenido al margen de las polémicas y no ha dado respuesta a las provocaciones. No obstante, la presión la llevó a abandonar la televisión indefinidamente a pesar de las grandes sumas económicas que le han ofrecido por contar su versión de la historia sobre el enfrentamiento con su madre. "Al final lo que me sale es dar las gracias. Recuerdo los inicios, cuando pasó lo que pasó (la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva). Todo eran mofas, risas, ridiculizarme, tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento. Decían que no podían con nosotros. Ahora podría ser yo la que me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y valores. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis", continuó la nieta de Rocío Jurado, ahora centrada en su trabajo en redes sociales.

Según Rocío, Sálvame, sus presentadores y sus colaboradores, "han muerto matando": "Se ha demostrado que el pequeño ha ganado al gigante. Esto es solo una batalla de todo lo que queda. Hay una frase que viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado".

Antonio David Flores también ha comentado el final del que un día fue su programa, dando las gracias a sus seguidores por el cariño y fidelidad que le han demostrado desde que fue despedido fulminantemente debido a la repercusión social y política generada tras la emisión del primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco. "El hecho de que Sálvame vaya a caer de la parrilla de Telecinco viene derivado de una lucha por parte de un millón y medio de espectadores que antiguamente tenía el programa. Esos espectadores conforman el movimiento de la 'Marea azul'. Unas pequeñas gotas que formaron ese océano que ha sido el responsable del un tsunami que provocó la caída de Sálvame", aseguró en su canal de vídeos de Youtube.

Además, el ‘youtuber’ ha emplazado a sus seguidores a celebrar juntos el final de programa el próximo 16 de junio "con una botella de champán": "Estaré aquí para brindar con vosotros y me pondré una camisa azul. Hoy voy de negro por ellos, me despidieron hace casi dos años y tarde, pero ellos también van a caer. Hoy es un día histórico, para reseñar".