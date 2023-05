La presentadora Patricia Pardo contó en El programa de AR que casi fue víctima de una estafa que, tal y como descubrió en el mismo directo del programa, ha afectado también a otros compañeros de Mediaset.

Estando en plató con Marisa Martín Blázquez, Dani Montero y Alejandro Requijo, la presentadora relató una situación que al principio percibió como extraña, pero no como una potencial estafa.

Tal y como contó Patricia Pardo ante la propia Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, a quienes incluso interpeló ofreciendo algunos detalles, se encontró por la calle con un presunto compañero de trabajo al que no reconoció, pero que consiguió convencerla de, efectivamente, haber trabajado con ella en Mediaset.

Así lo relató: "Me abordó por la calle: 'Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión'. Primero me dio vergüenza porque no le reconocía…", reconocía la periodista en su relato. Pero pronto la convenció: "Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor. Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo".

Conmovida por el relato y al no llevar dinero encima, le ofreció 100 euros por bizum, pero el estafador le respondió que había tenido que vender el móvil, para a continuación desaparecer de la escena.

Fue entonces cuando se percató de que "algo no iba bien, algo quería ocultar". Solo al contarlo en el programa, eso sí, la "anécdota" se convirtió en algo más sistematizado: "Somos muchos los afectados", se dio cuenta.